Армия России потеряла 1140 человек и 70 единиц техники и артиллерии за сутки – Генштаб
Российская армия потеряла 1140 человек за прошедшие сутки, Вооруженные Силы Украины уничтожили 70 единиц техники и артиллерии. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Работино и Вербового, на фронте произошло 72 боевых столкновения.
Общие потери врага во время большой войны составили:
- личного состава – 316 760 (+1140),
- танков – 5415 (+27),
- боевых бронированных машин – 10 132 (+11),
- артиллерийских систем – 7712 (+29),
- РСЗО – 895 (+3),
- средств ПВО – 585,
- самолетов – 323,
- вертолетов – 324,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 5709 (+20),
- крылатых ракет – 1563,
- кораблей/катеров – 22,
- подводных лодок – 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 10 077 (+17),
- специальной техники – 1086 (+2).
- 10 ноября главнокомандующий ВСУ назвал количество потерь России за месяц ее штурмов Авдеевки: ликвидировано около 10 000 российских оккупантов, уничтожено более 100 вражеских танков, 250 других бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и 7 самолетов Су-2.
- 14 ноября Силы обороны уничтожили еще один самолет-штурмовик Су-25 российских захватчиков на Авдеевском направлении.
Читайте также: The Guardian: Западные чиновники оценивают потери России в 300 000 – 400 000
Комментарии