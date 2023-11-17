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Армия России потеряла 1140 человек и 70 единиц техники и артиллерии за сутки – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2023, 08:04
Армия России потеряла 1140 человек и 70 единиц техники и артиллерии за сутки – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия потеряла 1140 человек за прошедшие сутки, Вооруженные Силы Украины уничтожили 70 единиц техники и артиллерии. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Работино и Вербового, на фронте произошло 72 боевых столкновения.

Общие потери врага во время большой войны составили:

- личного состава – 316 760 (+1140),

- танков – 5415 (+27),

- боевых бронированных машин – 10 132 (+11),

- артиллерийских систем – 7712 (+29),

- РСЗО – 895 (+3),

- средств ПВО – 585,

- самолетов – 323,

- вертолетов – 324,

- БпЛА оперативно-тактического уровня – 5709 (+20),

- крылатых ракет – 1563,

- кораблей/катеров – 22,

- подводных лодок – 1,

- автомобильной техники и автоцистерн – 10 077 (+17),

- специальной техники – 1086 (+2).

  • 10 ноября главнокомандующий ВСУ назвал количество потерь России за месяц ее штурмов Авдеевки: ликвидировано около 10 000 российских оккупантов, уничтожено более 100 вражеских танков, 250 других бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и 7 самолетов Су-2.
  • 14 ноября Силы обороны уничтожили еще один самолет-штурмовик Су-25 российских захватчиков на Авдеевском направлении.

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Милана Головань
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