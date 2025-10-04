Атака Росії по Шостці. В громаді немає світла та газу, вода – за розкладом

Внаслідок російської атаки тисячі абонентів Шостки та району перебувають без світла, газу та води. Працювали 125 пунктів незламності

Пункт незламності в Шостці (Фото: Сумська ОВА)

Станом на вечір 4 жовтня ситуація у Шосткинській громаді залишається складною, відсутнє електро- та газопостачання. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, без світла та газу тисячі споживачів Шостки та району після атаки Росії на цивільну інфраструктуру.

У медзакладах перебувають вісім поранених, двоє з них – у реанімації у стабільному стані. Постраждалі діти наразі у задовільному стані.

Відбулося засідання оперативного штабу з ліквідації наслідків атак за участі керівника АТ "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, міського голови Шостки Миколи Ноги та інших. До роботи залучені енергетики, газовики та комунальники.

"За результатами засідання оперативного штабу ми отримали додаткову підтримку від держави. Уже з понеділка вона підсилить забезпечення енергопостачання Шосткинської громади", – повідомив Григоров.

У Шостці працювали протягом дня 125 пунктів незламності, де містяни могли зігрітися, підзарядити телефони, отримати гарячі напої та підтримку.Після завершення комендантської години 5 жовтня пункти продовжать роботу. Також організоване гаряче харчування дітей у кількох точках в місті.

Воду в Шостці подають за розкладом по дві з половиною години.

Графік подачі води (Фото:facebook.com/noha.mykola)