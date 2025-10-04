Атака России по Шостке. В громаде нет света и газа, вода – по расписанию
По состоянию на вечер 4 октября ситуация в Шосткинской громаде остается сложной, отсутствует электро- и газоснабжение. Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
По его словам, без света и газа тысячи потребителей Шостки и района после атаки России на гражданскую инфраструктуру.
В медучреждениях находятся восемь раненых, двое из них – в реанимации в стабильном состоянии. Пострадавшие дети сейчас в удовлетворительном состоянии.
Состоялось заседание оперативного штаба по ликвидации последствий атак при участии руководителя АО "Укрзалізниці" Александра Перцовского, городского головы Шостки Николая Ноги и других. К работе привлечены энергетики, газовики и коммунальщики.
"По результатам заседания оперативного штаба мы получили дополнительную поддержку от государства. Уже с понедельника она усилит обеспечение энергоснабжения Шосткинской громады", – сообщил Григоров.
В Шостке работали в течение дня 125 пунктов несокрушимости, где горожане могли согреться, подзарядить телефоны, получить горячие напитки и поддержку.После завершения комендантского часа 5 октября пункты продолжат работу. Также организованный горячее питание детей в нескольких точках в городе.
Воду в Шостке подают по расписанию по два с половиной часа.
- Утром 4 октября Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шостке, были изуродованы два поезда. Среди пострадавших – пассажиры и кассир пригородного поезда, загорелись вагоны.
- Впоследствии стало известно, что погиб 71-летний мужчина в результате атаки – его тело нашли в вагоне поезда.
Комментарии (0)