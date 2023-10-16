Авдіївка. Глава ВЦА каже, що кількість штурмів знизилася, а росіяни "видихаються"

Голова військово-цивільної адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш заявив, що росіяни знизили кількість штурмів та ударів по місту в останні дні. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, ситуація у місті кардинально не змінилася, а на фронті "гаряче".

"В останні дні знизилася кількість штурмів, обстрілів та авіаційних ударів. Ворог видихається", – сказав Барабаш.

Він зазначив, що в Авдіївці залишаються 1618 цивільних, а влада намагається переконати їх евакуюватися.

"Ризиків менше для цивільних не стає, загроза життю там цілодобова", – заявив чиновник.

Раніше офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Андрій Серган, який воює в районі Авдіївки, сказав, що українські військові фіксують "певне затишшя" у штурмах росіян, що, ймовірно, пов'язано з великими втратами ворога. Він зазначив, що одна з бригад окупантів "вже у них закінчилася", а зараз Москва кинула туди нову, Сили оборони очікують на нові атаки.

Армія РФ останній тиждень активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою, важкою технікою та завдає масованих авіаційних ударів.

Російські окупанти кинули на штурм Авдіївки та її околиці три бригади – це близько 10 000 солдатів.

Спікер Сил оборони на Таврійському напрямку 14 жовтня сказав, що кількість техніки, яку ворог кидає в атаки, вже значно менша.

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