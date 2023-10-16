Авдеевка. Глава ВГА говорит, что количество штурмов снизилось, а россияне "выдыхаются"

Глава военно-гражданской администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что россияне снизили количество штурмов и ударов по городу в последние дни. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, ситуация в городе кардинально не изменилась, а на фронте "горячо".

"В последние дни снизилось количество штурмов, обстрелов и авиационных ударов. Враг выдыхается", — сказал Барабаш.

Он отметил, что в Авдеевке остаются 1618 гражданских, а власти стараются убедить их эвакуироваться.

"Рисков меньше для гражданских не становится, угроза жизни там круглосуточная", — заявил чиновник.

Ранее офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Андрей Серган, который воюет в районе Авдеевки, сказал, что украинские военные фиксируют "некоторое затишье" в штурмах россиян, что, вероятно, связано с большими потерями врага. Он отметил, что одна из бригад оккупантов "уже у них закончилась", а сейчас Москва бросила туда новую, Силы обороны ожидают новых атак.

Армия РФ последнюю неделю активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой, тяжелой техникой и наносит массированные авиационные удары.

Российские оккупанты бросили на штурм Авдеевки и ее окрестности три бригады — это около 10 000 солдат.

Спикер Сил обороны на Таврическом направлении 14 октября сказал, что количество техники, которую враг бросает в атаки, уже значительно меньше.

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