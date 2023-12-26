"Автор пояснить краще". Слугу народу просять не коментувати законопроєкт про мобілізацію

Всі питання, якщо вони будуть, мають бути переадресовані військовому командуванню, кажуть джерела у фракції

Фото: Генштаб ЗСУ

Депутатам від фракції Слуга народу рекомендували уникати коментарів щодо нового законопроєкту про мобілізацію, який напередодні внесли на обговорення до Верховної Ради. Про це LIGA.net повідомили троє співрозмовників у СН.

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За словами джерел, йдеться як про комунікації зі ЗМІ, так і про публічні та особисті коментарі щодо положень законопроєкту.

У фракції наголосили на необхідності дотримуватися однієї лінії з президентом Володимиром Зеленським у "чутливих питаннях", тому "мобілізацію з суспільством мають комунікувати військові, від яких цей запит виходить".

Співрозмовники у фракції наголосили, що депутати мають утримуватися від коментарів, доки військове керівництво не почне розповідати про положення законопроєкту і не пояснить людям, чому саме ті чи інші норми пропонуються.

"Той, хто розробляв законопроєкт, завжди пояснить краще, ніж той, хто просто прочитав порівняльну таблицю до законопроєкту", – заявила LIGA.net керівниця пресслужби фракції Слуга народу Юлія Палійчук.

Вона пояснила, що саме тому ту чи іншу ініціативу має представляти її автор чи той, хто над нею працював.

За словами Палійчук, це "коректно стосовно розробників і це професійно стосовно читачів і глядачів, які мають отримати інформацію з першоджерел".

"Ви як журналісти зацікавлені в тому, щоб отримати повну та об’єктивну інформацію. Ми так само зацікавлені, щоб комунікація з суспільством проходила якісно, з допомогою людей, які витратили багато годин у дискусіях та обговореннях цього питання", – додала вона.

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