"Автор объяснит лучше". Слугу народа просят не комментировать законопроект о мобилизации

Все вопросы, если они будут, должны быть переадресованы военному командованию, говорят источники во фракции

Фото: Генштаб ВСУ

Депутатам от фракции Слуга народа рекомендовали избегать комментариев относительно нового законопроекта о мобилизации, который накануне внесли на обсуждение в Верховную Раду. Об этом LIGA.net сообщили три собеседника в СН.

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По словам источников, речь идет как о коммуникациях со СМИ, так и о публичных и личных комментариях относительно положений законопроекта.

Во фракции отметили необходимость придерживаться одной линии с президентом Владимиром Зеленским в "чувствительных вопросах", поэтому "мобилизацию с обществом должны коммуницировать военные, от которых этот запрос исходит".

Собеседники во фракции подчеркнули, что депутаты должны воздерживаться от комментариев, пока военное руководство не начнет рассказывать о положениях законопроекта и не объяснит людям, почему именно те или иные нормы предлагаются.

"Тот, кто разрабатывал законопроект, всегда объяснит лучше, чем тот, кто просто прочитал сравнительную таблицу к законопроекту", – заявила LIGA.net руководитель пресс-службы фракции Слуга народа Юлия Палийчук.

Она объяснила, что именно поэтому ту или иную инициативу должен представлять ее автор или тот, кто над ней работал.

По словам Палийчук, это "корректно по отношению к разработчикам и это профессионально по отношению к читателям и зрителям, которые должны получить информацию из первоисточников".

"Вы как журналисты заинтересованы в том, чтобы получить полную и объективную информацию. Мы также заинтересованы, чтобы коммуникация с обществом проходила качественно, с помощью людей, которые потратили много часов в дискуссиях и обсуждениях этого вопроса", – добавила она.

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