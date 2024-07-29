Байден хоче скасувати імунітет для експрезидентів США, які скоїли злочин на посаді

Американський лідер вважає, що ніхто не стоїть над законом

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден пропонує план реформування Верховного суду, зокрема: щоб колишні очільники не мали імунітету за скоєні злочини під час перебування на посаді. Цьому передувало рішення щодо 45-го президента Дональда Трампа у справі про штурм Капітолія у 2021 році. Про це йдеться на сайті Білого дому.

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Байден вважає: ніхто – ні президент, ні Верховний суд – не стоїть над законом.

Він закликав до "трьох сміливих реформ", які спрямовані на відновлення довіри та підзвітності.

Перша з них – відсутність імунітету за злочини, скоєні колишнім президентом на посаді. Байден зазначив – влада президента є обмеженою, а не абсолютною, і в кінцевому підсумку повинна належати народу.

Він закликав внести поправку до Конституції, яка чітко визначить: жоден президент не стоїть над законом і не має імунітету від судового переслідування за злочини, скоєні під час перебування на посаді.

Другим пунктом Байден визначив обмеження строку повноважень суддів Верховного суду.

Він пояснив, що Конгрес затвердив обмеження терміну перебування на посаді президента понад 75 років тому, тому, на його думку, те ж саме слід зробити і для Верховного суду.

У третьому пункті американський президент наголосив на необхідності обов'язкового кодексу поведінки для Верховного суду.

У грудні федеральний суд у США відмовився знімати з Трампа звинувачення про втручання у вибори у 2020 році, тоді він вимагав закрити кримінальну справу про штурм Капітолія, посилаючись на президентський імунітет.

ДОВІДКА 6 січня 2021 року, коли в Конгресі США мали офіційно сертифікувати підсумки виборів президента, Трамп закликав своїх прихильників прийти на мітинг під Капітолій, аби зупинити "злодійство". Він особисто був присутній на акції, заявивши, що люди повинні "показати силу, оскільки країну не можна повернути слабкістю".



Зрештою протестувальники прорвали кордон правоохоронців та увірвалися до Конгресу, зірвавши засідання. Під час штурму загинули четверо протестувальників та один поліціянт. 6 січня 2021 року, коли в Конгресі США мали офіційно сертифікувати підсумки виборів президента, Трамп закликав своїх прихильників прийти на мітинг під Капітолій, аби зупинити "злодійство". Він особисто був присутній на акції, заявивши, що люди повинні "показати силу, оскільки країну не можна повернути слабкістю".Зрештою протестувальники прорвали кордон правоохоронців та увірвалися до Конгресу, зірвавши засідання. Під час штурму загинули четверо протестувальників та один поліціянт.

21 липня 2024 року Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Гарріс.

22 липня Гарріс заявила, що йде на вибори, й пообіцяла "заслужити та виграти" номінацію від Демократичної партії.

Видання The Hill пише, що у протистоянні між Трампом і Гарріс колишній президент випереджає її приблизно на два відсоткових пункти – 47% проти 45%.

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