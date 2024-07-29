Байден хочет отменить иммунитет для экс-президентов США, которые совершили преступление

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден предлагает план реформирования Верховного суда, в частности: чтобы бывшие руководители не обладали иммунитетом за совершенные преступления во время пребывания в должности. Этому предшествовало решение относительно 45-го президента Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия в 2021 году. Об этом говорится на сайте Белого дома.

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Байден считает: никто – ни президент, ни Верховный суд – не стоит над законом.

Он призвал к "трем смелым реформам", которые направлены на восстановление доверия и подотчетности.

Первый из них – отсутствие иммунитета за преступления, совершенные бывшим президентом в должности. Байден отметил – власть президента ограничена, а не абсолютна, и в конечном итоге должна принадлежать народу.

Он призвал внести поправку в Конституцию, четко определившую: ни один президент не стоит над законом и не имеет иммунитета от судебного преследования за преступления, совершенные во время пребывания в должности.

Вторым пунктом Байден определил ограничение срока полномочий судей Верховного суда.

Он пояснил, что Конгресс утвердил ограничение срока пребывания на посту президента более 75 лет назад, поэтому, по его мнению, то же следует сделать и для Верховного суда.

В третьем пункте американский президент отметил необходимость обязательного кодекса поведения для Верховного суда.

В декабре федеральный суд в США отказался снимать с Трампа обвинения о вмешательстве в выборы в 2020 году, тогда он потребовал закрыть уголовное дело о штурме Капитолия, ссылаясь на президентский иммунитет.

СПРАВКА. 6 января 2021 года, когда в Конгрессе США должны были официально сертифицировать итоги выборов президента, Трамп призвал своих сторонников прийти на митинг под Капитолий, чтобы остановить "воровство". Он лично присутствовал на акции, заявив, что люди должны "показать силу, поскольку страну нельзя вернуть слабостью".



В конце концов, протестующие прорвали границу правоохранителей и ворвались в Конгресс, сорвав заседание. Во время штурма погибли четыре протестующих и один полицейский. 6 января 2021 года, когда в Конгрессе США должны были официально сертифицировать итоги выборов президента, Трамп призвал своих сторонников прийти на митинг под Капитолий, чтобы остановить "воровство". Он лично присутствовал на акции, заявив, что люди должны "показать силу, поскольку страну нельзя вернуть слабостью".В конце концов, протестующие прорвали границу правоохранителей и ворвались в Конгресс, сорвав заседание. Во время штурма погибли четыре протестующих и один полицейский.

21 июля 2024 года Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Гаррис.

22 июля Гаррис заявила, что идет на выборы и пообещала "заслужить и выиграть" номинацию от Демократической партии.

Издание The Hill пишет, что в противостоянии между Трампом и Гаррисом бывший президент опережает ее примерно на 2 процентных пункта – 47% против 45%.

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