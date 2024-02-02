Байден на Благодійному сніданку: США мають допомагати Україні. Це ключ до миру
Президент США Джо Байден, виступаючи на щорічному Благодійному сніданку (National Prayer Breakfast), заявив, що Сполучені Штати і далі допомагатимуть Україні та висловив сподівання на світле майбутнє світу.
За його словами, допомога Україні є "ключем до миру, безпеки та гідності".
"<...> Ми працювали заради миру, безпеки та гідності українського народу, оскільки він демонструє неймовірну рішучість та стійкість проти агресії Путіна. Ми маємо продовжувати їм допомагати", – сказав Байден.
Американський лідер назвав США "унікальною країною, єдиною, яка заснована на ідеї", і заявив, що весь світ спостерігає за Сполученими Штатами як за великою державою, закликавши американців до єднання.
Він додав, що виклик часу нагадує американцям про їхню відповідальність як країни – "допомагати одне одному, сприяти справедливому і міцному миру, підтримувати його за кордоном і тут, удома".
- 12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.
- Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.
- Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".
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