Байден на Благодійному сніданку: США мають допомагати Україні. Це ключ до миру
Джо Байден (Фото: ЕРА/ SHAWN THEW)

Президент США Джо Байден, виступаючи на щорічному Благодійному сніданку (National Prayer Breakfast), заявив, що Сполучені Штати і далі допомагатимуть Україні та висловив сподівання на світле майбутнє світу.

За його словами, допомога Україні є "ключем до миру, безпеки та гідності".

"<...> Ми працювали заради миру, безпеки та гідності українського народу, оскільки він демонструє неймовірну рішучість та стійкість проти агресії Путіна. Ми маємо продовжувати їм допомагати", – сказав Байден.

Американський лідер назвав США "унікальною країною, єдиною, яка заснована на ідеї", і заявив, що весь світ спостерігає за Сполученими Штатами як за великою державою, закликавши американців до єднання.

Він додав, що виклик часу нагадує американцям про їхню відповідальність як країни – "допомагати одне одному, сприяти справедливому і міцному миру, підтримувати його за кордоном і тут, удома".

ДОВІДКА
Благодійний сніданок, також відомий як Національний молитовний сніданок (National Prayer Breakfast) – це щорічний захід, що відбувається у Вашингтоні з 1953 року. Проводиться у перший четвер лютого. На нього запрошуються президент США, члени Конгресу, інші високопосадовці, а також релігійні лідери з усього світу. Мета сніданку – об'єднати людей різних віросповідань та політичних поглядів для молитви, роздумів та обговорення питань, що стоять перед Америкою та світом.
  • 12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.
  • Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.
  • Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".

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