Байден на Благодійному сніданку: США мають допомагати Україні. Це ключ до миру

Джо Байден (Фото: ЕРА/ SHAWN THEW)

Президент США Джо Байден, виступаючи на щорічному Благодійному сніданку (National Prayer Breakfast), заявив, що Сполучені Штати і далі допомагатимуть Україні та висловив сподівання на світле майбутнє світу.

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За його словами, допомога Україні є "ключем до миру, безпеки та гідності".

"<...> Ми працювали заради миру, безпеки та гідності українського народу, оскільки він демонструє неймовірну рішучість та стійкість проти агресії Путіна. Ми маємо продовжувати їм допомагати", – сказав Байден.

Американський лідер назвав США "унікальною країною, єдиною, яка заснована на ідеї", і заявив, що весь світ спостерігає за Сполученими Штатами як за великою державою, закликавши американців до єднання.

Він додав, що виклик часу нагадує американцям про їхню відповідальність як країни – "допомагати одне одному, сприяти справедливому і міцному миру, підтримувати його за кордоном і тут, удома".

ДОВІДКА Благодійний сніданок, також відомий як Національний молитовний сніданок (National Prayer Breakfast) – це щорічний захід, що відбувається у Вашингтоні з 1953 року. Проводиться у перший четвер лютого. На нього запрошуються президент США, члени Конгресу, інші високопосадовці, а також релігійні лідери з усього світу. Мета сніданку – об'єднати людей різних віросповідань та політичних поглядів для молитви, роздумів та обговорення питань, що стоять перед Америкою та світом. Благодійний сніданок, також відомий як Національний молитовний сніданок (National Prayer Breakfast) – це щорічний захід, що відбувається у Вашингтоні з 1953 року. Проводиться у перший четвер лютого. На нього запрошуються президент США, члени Конгресу, інші високопосадовці, а також релігійні лідери з усього світу. Мета сніданку – об'єднати людей різних віросповідань та політичних поглядів для молитви, роздумів та обговорення питань, що стоять перед Америкою та світом.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".

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