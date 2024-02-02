Байден на Благотворительном завтраке: США должны помогать Украине. Это ключ к миру
Президент США Джо Байден, выступая на ежегодном Благотворительном завтраке (National Prayer Breakfast), заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать помогать Украине и выразил надежду на светлое будущее мира.
По его словам, помощь Украине является "ключом к миру, безопасности и достоинству".
"<...> Мы работали ради мира, безопасности и достоинства украинского народа, поскольку он демонстрирует невероятную решительность и стойкость против агрессии Путина. Мы должны продолжать им помогать", – сказал Байден.
Американский лидер назвал США "уникальной страной, единственной, основанной на идее" и заявил, что весь мир наблюдает за Соединенными Штатами как за великой державой, призвав американцев к единению.
Он добавил, что вызов времени напоминает американцам об их ответственности как стране – "помогать друг другу, способствовать справедливому и крепкому миру, поддерживать его за границей и здесь, дома".
- 12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
- Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно быстрее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.
- Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".
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