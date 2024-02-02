Байден на Благотворительном завтраке: США должны помогать Украине. Это ключ к миру
Джо Байден (Фото: ЕРА/ SHAWN THEW)

Президент США Джо Байден, выступая на ежегодном Благотворительном завтраке (National Prayer Breakfast), заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать помогать Украине и выразил надежду на светлое будущее мира.

По его словам, помощь Украине является "ключом к миру, безопасности и достоинству".

"<...> Мы работали ради мира, безопасности и достоинства украинского народа, поскольку он демонстрирует невероятную решительность и стойкость против агрессии Путина. Мы должны продолжать им помогать", – сказал Байден.

Американский лидер назвал США "уникальной страной, единственной, основанной на идее" и заявил, что весь мир наблюдает за Соединенными Штатами как за великой державой, призвав американцев к единению.

Он добавил, что вызов времени напоминает американцам об их ответственности как стране – "помогать друг другу, способствовать справедливому и крепкому миру, поддерживать его за границей и здесь, дома".

СПРАВКА
Благотворительный завтрак, также известный как Национальный молитвенный завтрак (National Prayer Breakfast) – это ежегодное мероприятие, проводимое в Вашингтоне, с 1953 года. Проводится в первый четверг февраля. На него приглашаются президент США, члены Конгресса, другие высокопоставленные чиновники, а также религиозные лидеры со всего мира. Цель завтрака – объединить людей разных вероисповеданий и политических взглядов для молитвы, размышлений и обсуждения вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
  • 12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
  • Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно быстрее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.
  • Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".

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