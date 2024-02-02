Байден на Благотворительном завтраке: США должны помогать Украине. Это ключ к миру

Джо Байден (Фото: ЕРА/ SHAWN THEW)

Президент США Джо Байден, выступая на ежегодном Благотворительном завтраке (National Prayer Breakfast), заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать помогать Украине и выразил надежду на светлое будущее мира.

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По его словам, помощь Украине является "ключом к миру, безопасности и достоинству".

"<...> Мы работали ради мира, безопасности и достоинства украинского народа, поскольку он демонстрирует невероятную решительность и стойкость против агрессии Путина. Мы должны продолжать им помогать", – сказал Байден.

Американский лидер назвал США "уникальной страной, единственной, основанной на идее" и заявил, что весь мир наблюдает за Соединенными Штатами как за великой державой, призвав американцев к единению.

Он добавил, что вызов времени напоминает американцам об их ответственности как стране – "помогать друг другу, способствовать справедливому и крепкому миру, поддерживать его за границей и здесь, дома".

СПРАВКА Благотворительный завтрак, также известный как Национальный молитвенный завтрак (National Prayer Breakfast) – это ежегодное мероприятие, проводимое в Вашингтоне, с 1953 года. Проводится в первый четверг февраля. На него приглашаются президент США, члены Конгресса, другие высокопоставленные чиновники, а также религиозные лидеры со всего мира. Цель завтрака – объединить людей разных вероисповеданий и политических взглядов для молитвы, размышлений и обсуждения вопросов, стоящих перед Америкой и миром. Благотворительный завтрак, также известный как Национальный молитвенный завтрак (National Prayer Breakfast) – это ежегодное мероприятие, проводимое в Вашингтоне, с 1953 года. Проводится в первый четверг февраля. На него приглашаются президент США, члены Конгресса, другие высокопоставленные чиновники, а также религиозные лидеры со всего мира. Цель завтрака – объединить людей разных вероисповеданий и политических взглядов для молитвы, размышлений и обсуждения вопросов, стоящих перед Америкой и миром.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно быстрее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".

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