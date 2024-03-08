Байден у Конгресі торкнувся теми свого віку: Річ у тім, скільки років нашим ідеям

Байден заявив, що ідея Америки полягає в тому, що всі громадяни є рівними впродовж усього життя

Джо Байден (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Президент США Джо Байден торкнувся теми свого віку під час послання у Конгресі та заявив, що справа не в старості, а в ідеях.

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За його словами, сама ідея Америки полягає в тому, що всі громадяни рівні й заслуговують на однакове ставлення впродовж усього життя.

Він зазначив, що не збирається відходити від цієї ідеї.

"Мої співгромадяни-американці, проблема, яка постає перед нашою нацією, полягає не в тому, скільки нам років, а в тому, скільки років нашим ідеям", – сказав Байден.

Глава Білого дому заявив, що не можна керувати США за допомогою "ненависті, гніву та помсти".

"Щоб очолити Америку, країну можливостей, вам потрібне бачення майбутнього того, якою Америка може і має бути", – резюмував американський лідер.

45-й президент Трамп, згідно з останніми опитуваннями, має більше шансів на перемогу на виборах президента США, ніж чинний президент Джо Байден.

6 березня ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі офіційно оголосила про вихід із боротьби за президентську номінацію від Республіканської партії. Вона привітала свого головного конкурента Трампа, але не підтримала його.

Тоді ж чинний президент США Байден закликав прихильників Гейлі підтримати його на майбутніх виборах.

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