Байден в Конгрессе коснулся темы своего возраста: Дело в том, сколько лет нашим идеям
Президент США Джо Байден коснулся темы своего возраста во время послания в Конгрессе и заявил, что дело не в старости, а в идеях.
По его словам, сама идея Америки заключается в том, что все граждане равны и заслуживают одинакового отношения на протяжении всех жизни.
Он отметил, что не собирается отходить от этой идеи.
"Мои сограждане-американцы, проблема, стоящая перед нашей нацией, заключается не в том, сколько нам лет, а в том, сколько лет нашим идеям", — сказал Байден.
Глава Белого дома заявил, что нельзя руководить США с помощью "ненависти, гнева и мести".
"Чтобы возглавить Америку, страну возможностей, вам нужно видение будущего того, какой Америка может и должна быть", — резюмировал американский лидер.
- У 45-го президента Трампа, согласно последним опросам, есть больше шансов на победу на выборах президента США, чем у действующего президента Джо Байдена.
- 6 марта экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли официально объявила о выходе из борьбы за президентскую номинацию от Республиканской партии. Она поздравила своего главного конкурента Трампа, но не поддержала его.
- Тогда же действующий президент США Байден призвал приверженцев Хейли поддержать его на предстоящих выборах.
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