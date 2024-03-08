Байден в Конгрессе коснулся темы своего возраста: Дело в том, сколько лет нашим идеям

Байден заявил, что идея Америки заключается в том, что все граждане являются равными на протяжении всей жизни

Джо Байден (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Президент США Джо Байден коснулся темы своего возраста во время послания в Конгрессе и заявил, что дело не в старости, а в идеях.

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По его словам, сама идея Америки заключается в том, что все граждане равны и заслуживают одинакового отношения на протяжении всех жизни.

Он отметил, что не собирается отходить от этой идеи.

"Мои сограждане-американцы, проблема, стоящая перед нашей нацией, заключается не в том, сколько нам лет, а в том, сколько лет нашим идеям", — сказал Байден.

Глава Белого дома заявил, что нельзя руководить США с помощью "ненависти, гнева и мести".

"Чтобы возглавить Америку, страну возможностей, вам нужно видение будущего того, какой Америка может и должна быть", — резюмировал американский лидер.

У 45-го президента Трампа, согласно последним опросам, есть больше шансов на победу на выборах президента США, чем у действующего президента Джо Байдена.

6 марта экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли официально объявила о выходе из борьбы за президентскую номинацию от Республиканской партии. Она поздравила своего главного конкурента Трампа, но не поддержала его.

Тогда же действующий президент США Байден призвал приверженцев Хейли поддержать его на предстоящих выборах.

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