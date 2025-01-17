Байден боявся нападу прихильних до Росії "радикалів" під час однієї з поїздок до Києва

Президент США виключав, що Путін може його ліквідувати. Водночас він боявся, що це зроблять "радикали", які співпрацювали з росіянами

Джо Байден (Фото: ЕРА/Bonnie Cash)

Президент США Джо Байден поділився в інтервʼю MSNBC, що під час свого візиту до Києва у 2023 році він був стурбований можливістю нападу "радикальних елементів".

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"Не думаю, що Путін наважиться усунути американського президента. Я був стурбований тим, що радикальні елементи в Україні, які перебували під контролем або співпрацювали з росіянами, могли б спробувати це зробити", – розповів американський лідер.

Саме з цієї причини для поїздки були залучені "найкращі люди".

Байден також наголосив, що вважав важливим продемонструвати іншим європейським лідерам, що можна "встати й зробити це", тому й вирішив поїхати до Києва.

"Мене хвилювало те, що якщо ми не поїдемо, не з’явимося, тоді хто керує? Що відбувається? Я не думав, що "я повинен поїхати в Україну", але вважав важливим показати, що ми ставимося до України як до незалежної країни, хочемо з ними говорити. Я хотів, щоб вони знали, що ми з ними, і це був найкращий спосіб це показати", — підсумував він.