Байден боявся нападу прихильних до Росії "радикалів" під час однієї з поїздок до Києва
Президент США Джо Байден поділився в інтервʼю MSNBC, що під час свого візиту до Києва у 2023 році він був стурбований можливістю нападу "радикальних елементів".
"Не думаю, що Путін наважиться усунути американського президента. Я був стурбований тим, що радикальні елементи в Україні, які перебували під контролем або співпрацювали з росіянами, могли б спробувати це зробити", – розповів американський лідер.
Саме з цієї причини для поїздки були залучені "найкращі люди".
Байден також наголосив, що вважав важливим продемонструвати іншим європейським лідерам, що можна "встати й зробити це", тому й вирішив поїхати до Києва.
"Мене хвилювало те, що якщо ми не поїдемо, не з’явимося, тоді хто керує? Що відбувається? Я не думав, що "я повинен поїхати в Україну", але вважав важливим показати, що ми ставимося до України як до незалежної країни, хочемо з ними говорити. Я хотів, щоб вони знали, що ми з ними, і це був найкращий спосіб це показати", — підсумував він.
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