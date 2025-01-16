Чинний президент США Джо Байден за п’ять днів до завершення своїх президентських повноважень виступив із прощальним зверненням до нації. Відео опублікувала пресслужба Білого дому.

Американський лідер почав промову з важливих новин – після восьми місяців безперервних переговорів за участі США Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню та звільнення заручників.

Також він говорив про цінність демократії в США, економічну ситуацію, створення нових робочих місць.

Перелічуючи досягнення його адміністрації, Байден згадав і Україну.

"За кордоном ми зміцнили НАТО. Україна ще вільна. І ми вийшли вперед у конкуренції з Китаєм. І багато іншого. Я дуже пишаюся тим, скільки ми разом досягли для американського народу, і я бажаю майбутній адміністрації успіху. Тому що я хочу, щоб Америка досягла успіху", – сказав Байден.

У прощальній промові він також вирішив попередити країну про речі, які викликають у нього "велику стурбованість".

Йдеться про небезпечну концентрацію влади в руках вузького кола "надбагатих" людей. Він попередив про небезпечні наслідки, "якщо їхнє зловживання владою залишиться без контролю", та наголосив, що зараз в Америці формується олігархат.

Також у цьому контексті Байден говорив про проблему дезінформації.

"Американці поховані під лавиною дезінформації, що дозволяє зловживати владою. Вільна преса розвалюється. Редактори зникають. Соцмережі відмовляються від перевірки фактів. Правда заглушається брехнею, яка подається заради влади та прибутку", – заявив американський лідер.

Він переконаний, що треба притягати соціальні платформи до відповідальності, "щоб захистити наших дітей, наші сім’ї та саму нашу демократію від зловживання владою".

Байден вважає штучний інтелект найбільш результативною технологією, можливо, за всі часи.

Залишаючи державну посаду, Байден сказав американцям, що "ваша черга стояти на варті".

"Нехай ви всі будете хранителями вогню. Нехай ви збережете віру. Я люблю Америку. Ви також любите її. Нехай Бог благословить вас усіх і нехай Бог захистить наші війська", – сказав він.

Дональд Трамп, обраний 47-м президентом Сполучених Штатів Америки, офіційно приступить до своїх обов'язків 20 січня 2025 року. Ця дата є традиційною для інавгурації президентів США, відповідно до 20-ї поправки до Конституції США.

Байден каже, що його адміністрація заклала основу для команди Дональда Трампа, аби вона могла захистити майбутнє українців.

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