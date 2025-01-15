Reuters: У Трампа чекають мирної угоди між Україною та Росією за кілька місяців

Радники Трампа назвали його обіцянку завершити війну РФ проти України за один день "передвиборчою балаканиною"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Мирна угода щодо повномасштабної війни Росії проти України може бути досягнута найближчими місяцями. Про це Reuters сказали два анонімні радники новообраного президента США Дональда Трампа, які обговорювали з ним це питання.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За їхніми словами, розглядаються терміни у кілька місяців, а може, трохи більше. Ці терміни відрізняються від передвиборних заяв Трампа про те, що він нібито закінчить війну РФ проти України за один день.

Анонімні радники назвали його обіцянки поєднанням "передвиборчої балаканини", "нерозуміння нерозв'язності конфлікту" та часу, необхідного для формування нової адміністрації.

Зазначається, що ці оцінки збігаються із заявою кандидата у спецпредставники по Україні Кіта Келлога про те, що він хоче знайти рішення повномасштабної війни в Україні за 100 днів після інавгурації Трампа.

9 січня генсек НАТО заявив, що Україну потрібно привести до найкращого стану перед можливими переговорами з Росією.

10 січня у Білому домі заявили, що Україна та Росія не готові до переговорів щодо припинення повномасштабної війни.

14 січня Трамп заявив, що "дуже скоро" зустрінеться з Путіним. За його словами, є лише одна стратегія і вона залежить від російського диктатора.