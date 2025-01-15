Reuters: У Трампа ожидают заключения мирного соглашения с Украиной через несколько месяцев

Советники Трампа назвали его обещание завершить войну РФ против Украины за один день "предвыборной болтовней"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Мирное соглашение относительно полномасштабной войны России против Украины может быть достигнуто в ближайшие месяцы. Об этом Reuters сказали два анонимных советника новоизбранного президента США Дональда Трампа, которые обсуждали с ним этот вопрос.

По их словам, рассматриваются сроки в несколько месяцев, а может быть, немного больше. Эти сроки отличаются от предвыборных заявлений Трампа о том, что он якобы закончит войну РФ против Украины за один день.

Анонимные советники назвали его обещания сочетанием "предвыборной болтовни", "непонимания неразрешимости конфликта" и времени, необходимого для формирования новой администрации.

Отмечается, что эти оценки совпадают с заявлением кандидата в спецпредставители по Украине Кита Келлогга о том, что он хочет найти решение полномасштабной войны в Украине за 100 дней после инаугурации Трампа.

9 января генсек НАТО заявил, что Украину нужно привести к наилучшему положению перед возможными переговорами с Россией.

10 января в Белом доме заявили, что Украина и Россия не готовы к переговорам о прекращении полномасштабной войны.

14 января Трамп заявил, что "очень скоро" встретится с Путиным. По его словам, есть только одна стратегия и она зависит от российского диктатора.