Reuters: У Трампа ожидают заключения мирного соглашения с Украиной через несколько месяцев
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Мирное соглашение относительно полномасштабной войны России против Украины может быть достигнуто в ближайшие месяцы. Об этом Reuters сказали два анонимных советника новоизбранного президента США Дональда Трампа, которые обсуждали с ним этот вопрос.

По их словам, рассматриваются сроки в несколько месяцев, а может быть, немного больше. Эти сроки отличаются от предвыборных заявлений Трампа о том, что он якобы закончит войну РФ против Украины за один день.

Анонимные советники назвали его обещания сочетанием "предвыборной болтовни", "непонимания неразрешимости конфликта" и времени, необходимого для формирования новой администрации.

Отмечается, что эти оценки совпадают с заявлением кандидата в спецпредставители по Украине Кита Келлогга о том, что он хочет найти решение полномасштабной войны в Украине за 100 дней после инаугурации Трампа.

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