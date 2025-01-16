Действующий президент США Джо Байден за пять дней до завершения своих президентских полномочий выступил с прощальным обращением к нации. Видео опубликовала пресс-служба Белого дома.

Американский лидер начал речь с важных новостей – после восьми месяцев непрерывных переговоров с участием США Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Также он говорил о ценности демократии в США, экономической ситуации, создании новых рабочих мест.

Перечисляя достижения его администрации, Байден упомянул и Украину.

"За рубежом мы укрепили НАТО. Украина еще свободная. И мы вышли вперед в конкуренции с Китаем. И многое другое. Я очень горжусь тем, сколько мы вместе достигли для американского народа, и я желаю будущей администрации успеха. Потому что я хочу, чтобы Америка добилась успеха", – сказал Байден.

В прощальной речи он также решил предупредить страну о вещах, вызывающих у него "большую обеспокоенность".

Речь идет об опасной концентрации власти в руках узкого круга "сверхбогатых" людей. Он предупредил об опасных последствиях, "если злоупотребление властью останется без контроля", и подчеркнул, что сейчас в Америке формируется олигархат.

Также в этом контексте Байден говорил о проблеме дезинформации.

"Американцы похоронены под лавиной дезинформации, позволяющей злоупотреблять властью. Свободная пресса разваливается. Редакторы исчезают. Соцсети отказываются от проверки фактов. Правда заглушается ложью, подаваемой ради власти и прибыли", – заявил американский лидер.

Он убежден, что нужно привлекать социальные платформы к ответственности, "чтобы защитить наших детей, наши семьи и саму нашу демократию от злоупотребления властью".

Байден считает искусственный интеллект наиболее результативной технологией, возможно, во все времена.

Покидая государственный пост, Байден сказал американцам, что "ваша очередь стоять на страже".

"Пусть вы все будете хранителями огня. Пусть вы сохраните веру. Я люблю Америку. Вы тоже любите ее. Пусть Бог благословит вас всех и пусть Бог защитит наши войска", – сказал он.

Дональд Трамп, избранный 47-м президентом Соединенных Штатов Америки, официально приступит к своим обязанностям 20 января 2025 года. Эта дата традиционна для инаугурации президентов США, согласно 20-й поправке к Конституции США.

Байден говорит, что его администрация заложила основу для команды Дональда Трампа, чтобы она могла защитить будущее украинцев.

Читайте также: Reuters: У Трампа ждут мирного соглашения между Украиной и Россией через несколько месяцев