Байден боялся нападения благосклонных к РФ "радикалов" во время одной из поездок в Киев
Президент США Джо Байден поделился в интервью MSNBC, что во время своего визита в Киев в 2023 году он был озабочен возможностью нападения "радикальных элементов".
"Не думаю, что Путин решится устранить американского президента. Я был озабочен тем, что находившиеся под контролем или сотрудничавшие с россиянами радикальные элементы в Украине могли бы попытаться это сделать", – рассказал американский лидер.
Именно по этой причине для поездки были привлечены "лучшие люди".
Байден также отметил, что считал важным продемонстрировать другим европейским лидерам, что можно "встать и сделать это", поэтому решил поехать в Киев.
"Меня волновало то, что если мы не поедем, не явимся, тогда кто руководит? Что происходит? Я не думал, что "я должен поехать в Украину", но считал важным показать, что мы относимся к Украине как к независимой стране, хотим с ними говорить. Я хотел, чтобы они знали, что мы с ними, и это был лучший способ показать это", — подытожил он.
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