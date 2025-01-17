Байден боялся нападения благосклонных к РФ "радикалов" во время одной из поездок в Киев

Президент США исключал, что Путин может его ликвидировать. В то же время он боялся, что это сделают "радикалы", сотрудничавшие с россиянами

Джо Байден (Фото: ЕРА/Bonnie Cash)

Президент США Джо Байден поделился в интервью MSNBC, что во время своего визита в Киев в 2023 году он был озабочен возможностью нападения "радикальных элементов".

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"Не думаю, что Путин решится устранить американского президента. Я был озабочен тем, что находившиеся под контролем или сотрудничавшие с россиянами радикальные элементы в Украине могли бы попытаться это сделать", – рассказал американский лидер.

Именно по этой причине для поездки были привлечены "лучшие люди".

Байден также отметил, что считал важным продемонстрировать другим европейским лидерам, что можно "встать и сделать это", поэтому решил поехать в Киев.

"Меня волновало то, что если мы не поедем, не явимся, тогда кто руководит? Что происходит? Я не думал, что "я должен поехать в Украину", но считал важным показать, что мы относимся к Украине как к независимой стране, хотим с ними говорить. Я хотел, чтобы они знали, что мы с ними, и это был лучший способ показать это", — подытожил он.