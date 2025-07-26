BBC: У війні проти України з квітня 2023 року загинули щонайменше 245 18-річних росіян

За даними розслідування, загалом з початку вторгнення в Україні загинули щонайменше 2 812 росіян віком 18–20 років

Російський військовий (Ілюстративне фото: пропагандистські медіа)

Кількість загиблих 18-річних російських солдатів у війні проти України з квітня 2023 року до липня 2025 року становить 245 осіб. Про це йдеться в розслідуванні BBC.

Солдати були зараховані як військовослужбовці за контрактом і більшість вступили до лав збройних сил добровільно, зазначають журналісти, посилаючись на опубліковані некрологи.

Видання зазначає, що у Росії дозволяють підліткам, які тільки закінчили школу, уникнути військової строкової служби та одразу піти до армії як солдати за контрактом.

Раніше чоловіки повинні були мати досвід щонайменше трьох місяців строкової служби, перш ніж підписувати контракт. Однак обмеження скасували у квітні 2023 року. Тому нині будь-хто, кому вже є 18, має право вступити в армію.

Загалом за даними розслідування, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні на війні загинули щонайменше 2 812 росіян віком від 18 до 20 років.

Також до липня BBC встановила імена 120 343 російських військових, які загинули під час великої війни. Військові експерти кажуть, що це 45–65% від реальної кількості загиблих.