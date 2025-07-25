Росія вербує ув’язнених на війну, погрожуючи новими термінами – зовнішня розвідка

Засудженим інкримінують нові злочини, буцімто скоєні під час відбування покарання, заявили в СЗР

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

У Росії вичерпуються ресурси для поповнення армії з-поміж ув’язнених, тому окупанти вербують їх, погрожуючи новими термінами. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

Оскільки охочих воювати в Україні дедалі менше, влада запускає нову тактику. Засудженим інкримінують нові злочини, буцімто скоєні під час відбування покарання.

Серед обвинувачень – "дискредитація армії", "поширення фейків" про війну та "заклики до тероризму".

Альтернатива – підписання контракту з Міністерством оборони Росії та поїздка на фронт.

Один із таких випадків – вирок 34-річному Андрію Вороніну. 17 липня його засудили ще на шість років за те, що він нібито поширював "фейки" про Збройні сили Росії, перебуваючи в СІЗО та колонії Псковської області. Подібних вироків – уже понад 100 лише за першу половину 2025 року, і їхня кількість зростає, стверджують у розвідці.

Для вербування на війну російська влада також продовжує використовувати проти ув’язнених класичні методи тиску – обмеження у питній воді (до трьох літрів на тиждень), тортури та залякування.

На цьому тлі уряд держави-агресорки готує до закриття 19 в’язниць. Середня чисельність засуджених з початку повномасштабної війни скоротилася на 200 000 – до історичного мінімуму в 313 000. Водночас кількість нових засуджених у 2024-му майже не змінилася – лише на 0,34% менше, ніж роком раніше.