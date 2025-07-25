Россия вербует заключенных на войну, угрожая новыми сроками – внешняя разведка

Осужденным инкриминируют новые преступления, якобы совершенные во время отбывания наказания, заявили в СВР

Российские захватчики (Фото: ресурс оккупантов)

В России исчерпываются ресурсы для пополнения армии из числа заключенных, поэтому оккупанты вербуют их, угрожая новыми сроками. Об этом сообщила Служба внешней разведки.

Поскольку желающих воевать в Украине все меньше, власть запускает новую тактику. Осужденным инкриминируют новые преступления, якобы совершенные во время отбывания наказания.

Среди обвинений – "дискредитация армии", "распространение фейков" о войне и "призывы к терроризму".

Альтернатива – подписание контракта с Министерством обороны России и поездка на фронт.

Один из таких случаев – приговор 34-летнему Андрею Воронину. 17 июля его осудили еще на шесть лет за то, что он якобы распространял "фейки" о Вооруженных силах России, находясь в СИЗО и колонии Псковской области. Подобных приговоров – уже более 100 только за первую половину 2025 года, и их количество растет, утверждают в разведке.

Для вербовки на войну российские власти также продолжают использовать против заключенных классические методы давления – ограничение в питьевой воде (до трех литров в неделю), пытки и запугивание.

На этом фоне правительство государства-агрессора готовит к закрытию 19 тюрем. Средняя численность осужденных с начала полномасштабной войны сократилась на 200 000 – до исторического минимума в 313 000. При этом количество новых осужденных в 2024-м почти не изменилось – лишь на 0,34% меньше, чем годом ранее.