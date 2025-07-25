Россия вербует заключенных на войну, угрожая новыми сроками – внешняя разведка
В России исчерпываются ресурсы для пополнения армии из числа заключенных, поэтому оккупанты вербуют их, угрожая новыми сроками. Об этом сообщила Служба внешней разведки.
Поскольку желающих воевать в Украине все меньше, власть запускает новую тактику. Осужденным инкриминируют новые преступления, якобы совершенные во время отбывания наказания.
Среди обвинений – "дискредитация армии", "распространение фейков" о войне и "призывы к терроризму".
Альтернатива – подписание контракта с Министерством обороны России и поездка на фронт.
Один из таких случаев – приговор 34-летнему Андрею Воронину. 17 июля его осудили еще на шесть лет за то, что он якобы распространял "фейки" о Вооруженных силах России, находясь в СИЗО и колонии Псковской области. Подобных приговоров – уже более 100 только за первую половину 2025 года, и их количество растет, утверждают в разведке.
Для вербовки на войну российские власти также продолжают использовать против заключенных классические методы давления – ограничение в питьевой воде (до трех литров в неделю), пытки и запугивание.
На этом фоне правительство государства-агрессора готовит к закрытию 19 тюрем. Средняя численность осужденных с начала полномасштабной войны сократилась на 200 000 – до исторического минимума в 313 000. При этом количество новых осужденных в 2024-м почти не изменилось – лишь на 0,34% меньше, чем годом ранее.
- 30 января ГУР сообщало, что в 2025 году Россия планирует мобилизовать по меньшей мере 126 000 солдат из "спецконтингента".
- 26 мая глава СВР заявлял, что общий мобилизационный ресурс России составляет 25 млн человек. Но реально подготовленных – 3 млн.
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