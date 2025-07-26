BBC: В войне против Украины с апреля 2023 года погибли 245 18-летних россиян
Количество погибших 18-летних российских солдат в войне против Украины с апреля 2023 года по июль 2025 года составляет 245 человек. Об этом говорится в расследовании BBC.
Солдаты были зачислены как военнослужащие по контракту и большинство вступили в ряды вооруженных сил добровольно, отмечают журналисты, ссылаясь на опубликованные некрологи.
Издание отмечает, что в России разрешают подросткам, которые только окончили школу, избежать военной срочной службы и сразу пойти в армию как солдаты по контракту.
Ранее мужчины должны были иметь опыт не менее трех месяцев срочной службы, прежде чем подписывать контракт. Однако ограничения отменили в апреле 2023 года. Поэтому сейчас любой, кому уже есть 18, имеет право вступить в армию.
Всего по данным расследования, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на войне погибли по меньшей мере 2 812 россиян в возрасте от 18 до 20 лет.
Также к июлю BBC установила имена 120 343 российских военных, погибших во время большой войны. Военные эксперты говорят, что это 45–65% от реального количества погибших.
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- 26 мая глава СВР заявлял, что общий мобилизационный ресурс России составляет 25 млн человек. Но реально подготовленных – 3 млн.
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