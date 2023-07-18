Білий дім про атаку на Керченський міст: ЗСУ воюють за свою територію. Крим — це Україна

Збройні Сили України самі визначають цілі для своїх ударів, бо воюють за свою землю. Про це на брифінгу заявив представник Білого дому Джон Кірбі, коментуючи підрив Кримського мосту 17 липня.

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За його словами, США не бачать жодного зв'язку між підривом мосту і рішенням Кремля не продовжувати зернову угоду, оскільки диктатор Володимир Путін і раніше говорив про вихід з угоди.

"Ми не беремо на себе визначення легітимності чи нелегітимності цілей, по яких було завдано ударів українцями. Вони воюють за свою країну. Крим — це Україна", — сказав Кірбі.

Він зазначив, що ЗСУ самі визначають свої цілі, а Вашингтон не вказує, яка з них є законною.

ДОВІДКА. 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НП" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ



Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався . 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НП" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ написала про атаку двома "українськими" аквадронами. Джерела LIGA.net у СБУ кажуть, що атака на міст, – спецоперація СБУ та ВМС Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки , після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023-го МО визнало , що це зробила Україна.

17 липня 2023 року віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що Кримський міст "розірвали" морські дрони, і пообіцяв збільшити їхнє виробництво.

Російська влада думає, що зможе відновити Кримський міст за чотири місяці.

Увечері з'явилися супутникові знімки пошкоджень Кримського мосту

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