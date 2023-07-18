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Белый дом об атаке на Керченский мост: ВСУ воюют за свою территорию. Крым — это Украина

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18.07.2023, 10:28
Белый дом об атаке на Керченский мост: ВСУ воюют за свою территорию. Крым — это Украина - Фото
Джон Кирби (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины сами определяют цели для своих ударов, так как воюют за свою землю. Об этом на брифинге заявил представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя подрыв Крымского моста 17 июля.

По его словам, США не видят никакой связи подрыва моста и решением Кремля не продлевать зерновую сделку, так как диктатор Владимир Путин и раньше говорил о выходе из соглашения. 

"Мы не берем на себя определение легитимности или нелегитимности целей, по которым были нанесены удары украинцами. Они воюют за свою страну. Крым — это Украина", — сказал Кирби. 

Он отметил, что ВСУ сами определяют свои цели, а Вашингтон не указывает, какая из них является законной. 

СПРАВКА. 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о "ЧС" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источники LIGA.net в СБУ говорят, что атака на мост, – спецоперация СБУ и ВМС.

Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по ж/д части моста. Тогда несколько секций автодороги обрушились в воду. 8 июля 2023-го МО признало, что это сделала Украина.

Читайте также: "Это результат удачной разведки". Как готовили новый удар по мосту в Крыму

Дмитрий Гриниченко
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