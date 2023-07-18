Белый дом об атаке на Керченский мост: ВСУ воюют за свою территорию. Крым — это Украина

Вооруженные Силы Украины сами определяют цели для своих ударов, так как воюют за свою землю. Об этом на брифинге заявил представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя подрыв Крымского моста 17 июля.

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По его словам, США не видят никакой связи подрыва моста и решением Кремля не продлевать зерновую сделку, так как диктатор Владимир Путин и раньше говорил о выходе из соглашения.

"Мы не берем на себя определение легитимности или нелегитимности целей, по которым были нанесены удары украинцами. Они воюют за свою страну. Крым — это Украина", — сказал Кирби.

Он отметил, что ВСУ сами определяют свои цели, а Вашингтон не указывает, какая из них является законной.

СПРАВКА. 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о "ЧС" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ



Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел . 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о "ЧС" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источники LIGA.net в СБУ говорят, что атака на мост, – спецоперация СБУ и ВМС Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика , после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по ж/д части моста. Тогда несколько секций автодороги обрушились в воду. 8 июля 2023-го МО признало , что это сделала Украина.

17 июля 2023 года вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что Крымский мост "разорвали" морские дроны, и пообещал увеличить их производство.

Российские власти думают, что смогут восстановить Крымский мост за четыре месяца.

Вечером появились спутниковые снимки повреждений Крымского моста.

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