Бербок: Путін може скористатися перехідним періодом у США

Глава німецького МЗС заявила, що країни ЄС уже зараз мають мобілізувати все, що можуть надати Україні для захисту

Анналена Бербок (Фото: сторінка у Facebook)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Європа "без зволікання" має посилити допомогу Україні, оскільки російський диктатор Володимир Путін може скористатися перехідним періодом у США. Про це вона заявила на конференції у Берліні, повідомляє Le Monde.

"У нас немає часу чекати весни, зараз перехідний період, на який Путін завжди чекав після результатів виборів у США", – сказала глава німецького МЗС.

Бербок вважає, що російський диктатор може скористатися перехідним періодом у США після виборів президента, щоб посилити перевагу на фронті. Щоб цього не допустити, Європа має "мобілізувати зараз" все, що може дати для підтримки України.

Бербок наполягає на посиленні протиповітряної оборони України. За її словами, перед виборами в США Росія атакувала Україну більшою кількістю дронів, ніж будь-коли раніше, і "повітряна війна" зараз перебуває у "вирішальній фазі".

Глава німецького МЗС висловила сподівання, що Німеччина зможе збільшити бюджетні витрати на підтримку України. Також вона вважає, що виділення країнами НАТО 2% ВВП на оборону "недостатньо у наш час".

7 листопада повідомлялося, що Німеччина зможе продовжити підтримку України у 2025 році. Попри розпад коаліційного уряду, більшість допомоги може бути надана.

8 листопада Олаф Шольц повідомив, що майже всі країни ЄС погоджуються з тим, що доля України не може вирішуватися без українців.

11 листопада канцлер Німеччини заявив, що "скоро" хоче поговорити з Путіним. У Кремлі заявили, що розмова не готується.