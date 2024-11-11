Бербок: Путин может воспользоваться переходным периодом в США

Глава немецкого МИД заявила, что страны ЕС уже сейчас должны мобилизовать все, что могут дать Украине для защиты

Анналена Бербок (Фото: страница в Facebook)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европа "без промедления" должна усилить помощь Украине, так как российский диктатор Владимир Путин может воспользоваться переходным периодом в США. Об этом она заявила на конференции в Берлине, передает Le Monde.

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"У нас нет времени ждать весны, сейчас переходный период, которого Путин всегда ждал после результатов выборов в США", – сказала глава немецкого МИД.

Бербок считает, что российский диктатор может воспользоваться переходным периодом в США после выборов президента, чтобы усилить преимущество на фронте. Чтобы этого не допустить, Европа должна "мобилизовать прямо сейчас" все, что может дать для поддержки Украины.

В частности, Бербок настаивает на усилении противовоздушной обороны Украины. По ее словам, перед выборами в США Россия атаковала Украину большим количеством дронов, чем когда-либо прежде, и "воздушная война" сейчас находится в "решающей фазе".

Глава немецкого МИД выразила надежду, что Германия сможет увеличить бюджетные расходы на поддержку Украины. Также она считает, что выделение странами НАТО 2% ВВП на оборону "недостаточно в наше время".

7 ноября сообщалось, что Германия сможет продолжить поддержку Украины в 2025 году. Несмотря на распад коалиционного правительства, большая часть помощи может быть предоставлена.

8 ноября Олаф Шольц сообщил, что почти все страны ЕС согласны с тем, что судьба Украины не может решаться без украинцев.

11 ноября канцлер Германии заявил, что "скоро" хочет поговорить с Путиным. В Кремле же заявили, что разговор не готовится.