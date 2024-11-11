Бербок: Путин может воспользоваться переходным периодом в США
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европа "без промедления" должна усилить помощь Украине, так как российский диктатор Владимир Путин может воспользоваться переходным периодом в США. Об этом она заявила на конференции в Берлине, передает Le Monde.
"У нас нет времени ждать весны, сейчас переходный период, которого Путин всегда ждал после результатов выборов в США", – сказала глава немецкого МИД.
Бербок считает, что российский диктатор может воспользоваться переходным периодом в США после выборов президента, чтобы усилить преимущество на фронте. Чтобы этого не допустить, Европа должна "мобилизовать прямо сейчас" все, что может дать для поддержки Украины.
В частности, Бербок настаивает на усилении противовоздушной обороны Украины. По ее словам, перед выборами в США Россия атаковала Украину большим количеством дронов, чем когда-либо прежде, и "воздушная война" сейчас находится в "решающей фазе".
Глава немецкого МИД выразила надежду, что Германия сможет увеличить бюджетные расходы на поддержку Украины. Также она считает, что выделение странами НАТО 2% ВВП на оборону "недостаточно в наше время".
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