Bild: Німеччина може виділити Україні мільйони євро на виробництво далекобійних ракет

Мерц може надати Зеленському на зустрічі далекобійні ракети, але не Taurus

Фрідріх Мерц (Фото: EPA/FILIP SINGER)

Німеччина може надати Україні "мільйони євро" на розробку та серійне виробництво далекобійних ракет. Про це повідомляє Bild із посиланням на неназваних інсайдерів.

За даними медіа, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц шукає спосіб надати Україні далекобійну зброю, не виконуючи обіцянку про передання ракет Taurus. Планується, що уряд виділить "мільйони євро" українській оборонній промисловості на виробництво ракет дальністю до 2500 км.

Зазначається, що наразі Київ нібито проводить дослідження таких ракет і навіть розгорнув кілька з них для ударів вглиб Росії та на понад 400 км від лінії фронту.

Також зазначається, що на зустрічі Мерца з президентом Володимиром Зеленським 28 травня питання постачання Taurus може бути "під табу". Однак натомість Німеччина, за даними Bild, може надати інші системи озброєнь, наприклад, системи Mars-2.

Ракети M30 і M31 для Mars-2 мають GPS-наведення. Повідомляється, що Мерц може поставити нові системи та додаткові ракети, тим самим виконавши обіцянку про "зброю великої дальності", але обхідним шляхом.