Bild: Германия может выделить Украине миллионы евро на производство дальнобойных ракет
Фридрих Мерц (Фото: EPA/FILIP SINGER)

Германия может предоставить Украине "миллионы евро" на разработку и серийное производство дальнобойных ракет. Об этом сообщает Bild со ссылкой на неназванных инсайдеров.

По данным медиа, канцлер Германии Фридрих Мерц ищет способ предоставить Украине дальнобойное оружие, не выполняя обещание о передаче ракет Taurus. Планируется, что правительство выделит "миллионы евро" украинской оборонной промышленности на производство ракет дальностью до 2500 км.

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Отмечается, что в настоящее время Киев якобы проводит исследования таких ракет и даже развернул несколько из них для ударов вглубь России и более чем на 400 км от линии фронта.

Также отмечается, что на встрече Мерца с президентом Владимиром Зеленским 28 мая вопрос поставки Taurus может быть "под табу". Однако Германия, по данным Bild, может предоставить другие системы вооружений, например, системы Mars-2.

Ракеты M30 и M31 для Mars-2 имеют систему GPS-наведения. Сообщается, что Мерц может поставить новые системы и дополнительные ракеты, тем самым выполнив обещание об "оружии большой дальности", но обходным путем.

Владимир ЗеленскийФридрих МерцTaurus