Bloomberg: Німеччина готує військові закупівлі на 8500 бронетранспортерів і десятки винищувачів

Витрати Німеччини на оборону будуть в основному спрямовані на Європу, повідомили співрозмовники

Армія Німеччини (Фото: EPA)

Німеччина готує понад 60 військових замовлень для затвердження парламентом до кінця цього року, зокрема на покупку 20 винищувачів Eurofighter, до 5000 бронетранспортерів Boxer і не менше 3500 бронетранспортерів Patria Oyj. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на співрозмовників, що знаються на цьому питанні.

Як зазначили співрозмовники, німецький міністр оборони Борис Пісторіус 28 липня поінформував законодавців про пріоритети уряду щодо перетворення збройних сил Німеччини на найсильнішу в Європі армію.

30 липня Кабінет міністрів Німеччини планує затвердити середньостроковий фінансовий план, згідно з яким річний бюджет на оборону буде збільшено більш ніж удвічі, до 162 млрд євро протягом чотирьох років.

За словами співрозмовників, витрати Німеччини на оборону будуть в основному спрямовані на Європу, оскільки канцлер Фрідріх Мерц прагне переорієнтувати військові витрати на регіональних виробників, щоб зробити континент більш незалежним від США.

На першому місці у списку військових закупівель буде придбання 20 додаткових винищувачів Eurofighter за контрактом на суму до 3 млрд євро, повідомили співрозмовники.

Також Берлін планує замовити до 5000 броньованих автомобілів Boxer у різних конфігураціях у вітчизняних виробників KNDS та Rheinmetall, а також щонайменше 3500 броньованих модульних автомобілів Patria у фінської оборонної компанії з однойменною назвою.

Крім броньованих машин міністерство оборони розглядає можливість придбання декількох сотень танків Leopard 2 у KNDS і Rheinmetall, додали співрозмовники.

Міністерство оборони також розробляє стратегію використання безпілотних літальних апаратів, яка призведе до розміщення замовлень на кілька мільярдів євро у німецьких виробників, таких як Helsing або Quantum Systems, повідомили співрозмовники.

Крім того, Німеччина планує інвестувати понад 15 млрд євро в модернізацію своєї військової супутникової інфраструктури протягом найближчих років, додали співрозмовники.