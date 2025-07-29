Bloomberg: Германия готовит закупки на 8500 бронетранспортеров и десятки истребителей

Расходы Германии на оборону будут в основном направлены на Европу, сообщили собеседники

Армия Германии (Фото: EPA)

Германия готовит более 60 военных заказов для утверждения парламентом до конца этого года, в частности на покупку 20 истребителей Eurofighter, до 5000 бронетранспортеров Boxer и не менее 3500 бронетранспортеров Patria Oyj. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с этим вопросом.

Как отметили собеседники, немецкий министр обороны Борис Писториус 28 июля проинформировал законодателей о приоритетах правительства по превращению вооруженных сил Германии в самую сильную в Европе армию.

30 июля Кабинет министров Германии планирует утвердить среднесрочный финансовый план, согласно которому годовой бюджет на оборону будет увеличен более чем вдвое, до 162 млрд евро в течение четырех лет.

По словам собеседников, расходы Германии на оборону будут в основном направлены на Европу, поскольку канцлер Фридрих Мерц стремится переориентировать военные расходы на региональных производителей, чтобы сделать континент более независимым от США.

На первом месте в списке военных закупок будет приобретение 20 дополнительных истребителей Eurofighter по контракту на сумму до 3 млрд евро, сообщили собеседники.

Также Берлин планирует заказать до 5000 бронированных автомобилей Boxer в различных конфигурациях у отечественных производителей KNDS и Rheinmetall, а также не менее 3500 бронированных модульных автомобилей Patria у финской оборонной компании с одноименным названием.

Помимо бронированных машин министерство обороны рассматривает возможность приобретения нескольких сотен танков Leopard 2 у KNDS и Rheinmetall, добавили собеседники.

Министерство обороны также разрабатывает стратегию использования беспилотных летательных аппаратов, которая приведет к размещению заказов на несколько миллиардов евро у немецких производителей, таких как Helsing или Quantum Systems, сообщили собеседники.

Кроме того, Германия планирует инвестировать более 15 млрд евро в модернизацию своей военной спутниковой инфраструктуры в течение ближайших лет, добавили собеседники.