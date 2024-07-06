Bloomberg: Угорщина скасувала зустріч з главою МЗС Німеччини після критики візиту Орбана до Росії

Анналена Бербок (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Угорщина скасувала зустріч з Німеччиною на рівні міністрів закордонних справ після того, як німецький канцлер Олаф Шольц розкритикував угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана через його поїздку до Москви. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на неназваного німецького посадовця.

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок мала зустрітися зі своїм угорським колегою Петером Сійярто в Будапешті в понеділок, 8 липня, для переговорів. Однак уряд Угорщини скасував зустріч ввечері 5 липня.

На тлі поїздки Орбана до Росії серйозна та чесна дискусія між двома міністрами закордонних справ була б дуже важливою, зазначив співрозмовник Bloomberg.

5 липня Шольц заявив журналістам, що Орбан не повідомив його заздалегідь про свої плани на поїздку у РФ.

"Європейську раду з погляду зовнішньої політики представляє (президент Європейської ради) Шарль Мішель, а не Угорщина", – наголосив він.

Київ може розраховувати на підтримку Європи і вторгнення Росії в Україну не повинно закінчитися успіхом, зазначив німецький канцлер.

2 липня 2024 року Орбан приїздив до Києва. На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він заявив, що поважає українську Формулу миру, але вважає її занадто довгою в реалізації. Прем'єр запропонував інший варіант: припинити вогонь для подальших переговорів.

Після цього він вирушив до Москви, де зустрівся із Путіним.

В українському МЗС заявили, що Угорщина не погоджувала та не координувала з Україною поїздку Орбана до Москви.

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