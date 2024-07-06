Bloomberg: Венгрия отменила встречу с главой МИД Германии после критики визита Орбана в РФ

Переговоры между Анналеной Бербок и Петером Сийярто должны были состояться 8 июля

Анналена Бербок (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Венгрия отменила встречу с Германией на уровне министров иностранных дел после того, как немецкий канцлер Олаф Шольц раскритиковал венгерского премьер-министра Виктора Орбана из-за его поездки в Москву. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного немецкого чиновника.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок должна была встретиться со своим венгерским коллегой Петером Сийярто в Будапеште в понедельник, 8 июля, для переговоров. Однако правительство Венгрии отменило встречу вечером 5 июля.

На фоне поездки Орбана в Россию серьезная и честная дискуссия между двумя министрами иностранных дел была бы очень важна, отметил собеседник Bloomberg.

5 июля Шольц заявил журналистам, что Орбан не уведомил его заранее о своих планах на поездку в РФ.

"Европейский совет с точки зрения внешней политики представляет (президент Европейского совета) Шарль Мишель, а не Венгрия", – подчеркнул он.

Киев может рассчитывать на поддержку Европы и вторжение России в Украину не должно закончиться успехом, отметил немецкий канцлер.

2 июля 2024 года Орбан приезжал в Киев. На встрече с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что уважает украинскую Формулу мира, но считает ее слишком долгой в реализации. Премьер предложил другой вариант: прекратить огонь для дальнейших переговоров.

После этого он отправился в Москву, где встретился с Путиным.

В украинском МИД заявили, что Венгрия не согласовывала и не координировала с Украиной поездку Орбана в Москву.

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