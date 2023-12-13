Bloomberg: Зеленський попередив Конгрес США про загрозу партизанської війни в Україні

За даними Bloomberg, Зеленський сказав, що Україні, можливо, доведеться вдатися до тактики партизанської війни

Мітч Макконнелл, Володимир Зеленський та Чак Шумер (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Видання Bloomberg з посиланням на власні джерела написало, що президент Володимир Зеленський попередив американських законодавців про можливість партизанської війни в Україні, якщо США не схвалять новий пакет допомоги.

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Журналісти повідомляють, що за зачиненими дверима Зеленський сказав членам Конгресу, що Україна призиватиме до армії чоловіків віком від 45 років (призовний вік в Україні від 18 до 60 років).

Bloomberg також заявляє, що глава держави попередив, що, можливо, Силам оборони доведеться вдатися до партизанської війни, оскільки військова допомога з боку союзників "стає дедалі мізернішою".

"Президенту України не доведеться повертатися, щоб просити про допомогу та підтримку", – сказав сенатор Кріс Кунс від штату Делавер, один із найближчих союзників президента США Джо Байдена.

У матеріалі повідомляється, що законодавці та аналітики вважають — Пентагон має додаткові повноваження на $4,6 млрд, які він може використати для відправлення озброєнь зі своїх запасів, але лише $1 для поповнення цих запасів, чого недостатньо для війни такої інтенсивності.

6 грудня 2023 року Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Зеленський упевнений, що Україна поборе паузу у військовій допомозі від США.

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