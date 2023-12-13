Bloomberg: Зеленский предупредил Конгресс США об угрозе партизанской войны в Украине

По данным Bloomberg, Зеленский сказал, что Украине, возможно, придется прибегнуть к тактике партизанской войны

Митч Макконнелл, Владимир Зеленский и Чак Шумер (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники написало, что президент Владимир Зеленский предупредил американских законодателей о возможности партизанской войны в Украине, если США не одобрят новый пакет помощи.

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Журналисты сообщают, что за закрытыми дверями Зеленский сказал членам Конгресса, что Украина будет призывать в армию мужчин старше 45 лет (призывной возраст в Украине от 18 до 60 лет).

Bloomberg также заявляет, что глава государства предупредил, что, возможно, Силам обороны придется прибегнуть к партизанской войне, поскольку военная помощь со стороны союзников "становится все более скудно".

"Президенту Украины не придется возвращаться, чтобы просить о помощи и поддержке", — сказал сенатор Крис Кунс от штата Делавэр, один из ближайших союзников президента США Джо Байдена.

В материале сказано, что законодатели и аналитики считают — у Пентагона есть дополнительные полномочия на $4,6 млрд, которые он может использовать для отправки вооружений из своих запасов, но только $1 для восполнения этих запасов, чего недостаточно для войны такой интенсивности.

6 декабря 2023 года Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

Зеленский уверен, что Украина поборет паузу в военной помощи от США.

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