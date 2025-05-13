Бої в Триполі. Лівія оголосила про завершення операції після збройних сутичок – відео
Міністерство оборони Уряду національної єдності (УНЄ) Лівії заявило про успішне завершення військової операції в Триполі. Про це повідомляють Al Wasat та Reuters.
Збройні зіткнення в Триполі розпочалися ввечері 12 травня після повідомлень про вбивство Абдули Гані аль-Кіклі (також відомого як Геніва) – начальника служби безпеки Президентської ради та керівника Апарату сил підтримки SSA.
SSA підпорядковується Президентській раді, сформованій у 2021 році разом з УНЄ під керівництвом Абдулхаміда Дбейби в рамках процесу, підтриманого ООН.
BIG: Civil war breaking out between Misrata and Tripoli in Libya!— Clash Report (@clashreport) May 12, 2025
Heavy gunfire reported in Tripoli, with tanks and military vehicles deployed after Libyan militia leader Abdul Ghani al-Kikli (aka Gheniwa) was assassinated.
The Interior Ministry has advised residents to stay… pic.twitter.com/MT1ZXwns48
Жителі столиці повідомили про "сильну стрільбу" у районах Абу-Салім і Салах Еддін, а також "червоні вогні в небі". Університет Триполі оголосив у Facebook про призупинення занять, іспитів та адміністративної роботи до подальшого повідомлення.
На вулиці лівійської столиці була виведена військова техніка.
#Watch— LIBYA TODAY 24 – ENGLISH (@Libyatoday24) May 12, 2025
An armed convoy over 10 kilometers long is heading toward the capital, Tripoli, as part of ongoing military build-ups#libyanews#NewsUpdate#LIBYAN_TODAY_24 pic.twitter.com/WrYA4oqXzk
Також в аеропорту "Мітіга" (приблизно за 8 км від Тріполі) відбувалася евакуація літаків.
Civil war erupted in Tripoli Libya. Hospitals are called to move to emergency mode.— Adi 🎗 (@Adi13) May 12, 2025
Abdul Ghani Al-Kikli, a leader of the state-recognized and funded 'Stability Support Apparatus' (SSA) militia, has reportedly been killed in the fighting.
The world is a mess pic.twitter.com/DoYOsGwDh7
Місія ООН у Лівії закликала всі сторони негайно припинити бойові дії та відновити спокій, наголосивши, що напади на мирних жителів і цивільні об'єкти можуть вважатися воєнними злочинами.
До закликів ООН приєдналося посольство США в Лівії та дипломатичні представництва інших західних країн.
У Триполі та на північному заході Лівії, де базується міжнародно визнаний уряд національної єдності (GNU) і зосереджена більшість державних установ, діють кілька збройних угруповань які неодноразово вступали в збройні протистояння між собою.
Наразі операція в Триполі завершена. Проте оборонне відомство не надало додаткових подробиць щодо характеру операції, або про її результати.
- 31 березня 2024 року резиденцію прем'єр-міністра Лівії Абделя Хаміда аль-Дбейбі невідомі обстріляли з гранатометів. Минулося без жертв.