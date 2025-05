Бої в Триполі. Лівія оголосила про завершення операції після збройних сутичок – відео

Озброєне угрупування (Фото: Reuters)

Міністерство оборони Уряду національної єдності (УНЄ) Лівії заявило про успішне завершення військової операції в Триполі. Про це повідомляють Al Wasat та Reuters.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Збройні зіткнення в Триполі розпочалися ввечері 12 травня після повідомлень про вбивство Абдули Гані аль-Кіклі (також відомого як Геніва) – начальника служби безпеки Президентської ради та керівника Апарату сил підтримки SSA.

SSA підпорядковується Президентській раді, сформованій у 2021 році разом з УНЄ під керівництвом Абдулхаміда Дбейби в рамках процесу, підтриманого ООН.

BIG: Civil war breaking out between Misrata and Tripoli in Libya!



Heavy gunfire reported in Tripoli, with tanks and military vehicles deployed after Libyan militia leader Abdul Ghani al-Kikli (aka Gheniwa) was assassinated.



The Interior Ministry has advised residents to stay… pic.twitter.com/MT1ZXwns48 — Clash Report (@clashreport) May 12, 2025

Жителі столиці повідомили про "сильну стрільбу" у районах Абу-Салім і Салах Еддін, а також "червоні вогні в небі". Університет Триполі оголосив у Facebook про призупинення занять, іспитів та адміністративної роботи до подальшого повідомлення.

На вулиці лівійської столиці була виведена військова техніка.

#Watch

An armed convoy over 10 kilometers long is heading toward the capital, Tripoli, as part of ongoing military build-ups#libyanews#NewsUpdate#LIBYAN_TODAY_24 pic.twitter.com/WrYA4oqXzk — LIBYA TODAY 24 – ENGLISH (@Libyatoday24) May 12, 2025

Також в аеропорту "Мітіга" (приблизно за 8 км від Тріполі) відбувалася евакуація літаків.

Civil war erupted in Tripoli Libya. Hospitals are called to move to emergency mode.



Abdul Ghani Al-Kikli, a leader of the state-recognized and funded 'Stability Support Apparatus' (SSA) militia, has reportedly been killed in the fighting.



The world is a mess pic.twitter.com/DoYOsGwDh7 — Adi 🎗 (@Adi13) May 12, 2025

Місія ООН у Лівії закликала всі сторони негайно припинити бойові дії та відновити спокій, наголосивши, що напади на мирних жителів і цивільні об'єкти можуть вважатися воєнними злочинами.

До закликів ООН приєдналося посольство США в Лівії та дипломатичні представництва інших західних країн.

Довідка Лівія є одним із провідних нафтовидобувачів у Середземноморському регіоні, але з часу підтриманого НАТО повстання 2011 року в країні не встановилася стабільність. У 2014 році країна розділилася між угрупованнями зі сходу та заходу. Після припинення вогню у 2020 році широкомасштабні бойові дії в Лівії вщухли. Основні угруповання періодично вступають у збройні сутички та конкурують за контроль над ключовими економічними ресурсами країни.



У Триполі та на північному заході Лівії, де базується міжнародно визнаний уряд національної єдності (GNU) і зосереджена більшість державних установ, діють кілька збройних угруповань які неодноразово вступали в збройні протистояння між собою. Лівія є одним із провідних нафтовидобувачів у Середземноморському регіоні, але з часу підтриманого НАТО повстання 2011 року в країні не встановилася стабільність. У 2014 році країна розділилася між угрупованнями зі сходу та заходу. Після припинення вогню у 2020 році широкомасштабні бойові дії в Лівії вщухли. Основні угруповання періодично вступають у збройні сутички та конкурують за контроль над ключовими економічними ресурсами країни.У Триполі та на північному заході Лівії, де базується міжнародно визнаний уряд національної єдності (GNU) і зосереджена більшість державних установ, діють кілька збройних угруповань які неодноразово вступали в збройні протистояння між собою.

Наразі операція в Триполі завершена. Проте оборонне відомство не надало додаткових подробиць щодо характеру операції, або про її результати.