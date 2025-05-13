Бои в Триполи. Ливия объявила о завершении операции после вооруженных столкновений – видео

Вооруженная группировка (Фото: Reuters)

Министерство обороны Правительства национального единства (УНЕ) Ливии заявило об успешном завершении военной операции в Триполи. Об этом сообщают Al Wasat и Reuters.

Вооруженные столкновения в Триполи начались вечером 12 мая после сообщений об убийстве Абдулы Гани аль-Кикли (также известного как Генива) – начальника службы безопасности Президентского совета и руководителя Аппарата сил поддержки SSA.

SSA подчиняется Президентскому совету, сформированному в 2021 году вместе с УНЕ под руководством Абдулхамида Дбейбы в рамках процесса, поддержанного ООН.

BIG: Civil war breaking between Misrata and Tripoli in Libya!



Heavy gunfire reported в Триполи, с танками и муниципальными автомобилями были перевезены после Libyan militia leader Abdul Ghani al-Kikli (aka Gheniwa) был assassinated.



The Interior Ministry был привлечен соседей к столу… pic.twitter.com/MT1ZXwns48 — Clash Report (@clashreport) 12 мая, 2025

Жители столицы сообщили о "сильной стрельбе" в районах Абу-Салим и Салах Эдин, а также "красных огнях в небе". Университет Триполи объявил в Facebook о приостановке занятий, экзаменов и административной работы до дальнейшего сообщения.

На улицы Ливийской столицы вывели военную технику.

#Watch

Вдохновленный конвой за 10 километров длиться вверх до capital, Tripoli, как часть находящейся в military build-ups #libyanews #NewsUpdate #LIBYAN_TODAY_24 pic.twitter.com/WrYA4oqXzk — LIBYA TODAY 24 – ENGLISH (@Libyatoday24) May 12, 2025

Также в аэропорту Митига (приблизительно в 8 км от Триполи) происходила эвакуация самолетов.

Civil war erupted in Tripoli Libya.



Abdul Ghani Al-Kikli, в качестве члена штата-рекогненного и funded 'Stability Support Apparatus' (SSA) militia, has reportedly been killed in the fighting.



The world is a mess pic.twitter.com/DoYOsGwDh7 — Adi 🎗 (@Adi13) May 12, 2025

Миссия ООН в Ливии призвала все стороны немедленно прекратить боевые действия и восстановить покой, отметив, что нападения на мирных жителей и гражданские объекты могут считаться военными преступлениями.

К призывам ООН присоединились посольство США в Ливии и дипломатические представительства других западных стран.

Справка Ливия является одним из ведущих нефтедобытчиков в Средиземноморском регионе, но с момента поддержанного НАТО восстания 2011 года в стране не установилась стабильность. В 2014 году страна разделилась между группировками с востока и запада. После прекращения огня в 2020 году широкомасштабные боевые действия в Ливии утихли. Основные группировки периодически вступают в вооруженные столкновения и конкурируют за контроль над ключевыми экономическими ресурсами страны.



В Триполи и на северо-западе Ливии, где базируется международно признанное правительство национального единства (GNU) и сосредоточено большинство государственных учреждений, действуют несколько вооруженных группировок, которые неоднократно вступали в вооруженные противостояния между собой. Ливия является одним из ведущих нефтедобытчиков в Средиземноморском регионе, но с момента поддержанного НАТО восстания 2011 года в стране не установилась стабильность. В 2014 году страна разделилась между группировками с востока и запада. После прекращения огня в 2020 году широкомасштабные боевые действия в Ливии утихли. Основные группировки периодически вступают в вооруженные столкновения и конкурируют за контроль над ключевыми экономическими ресурсами страны.В Триполи и на северо-западе Ливии, где базируется международно признанное правительство национального единства (GNU) и сосредоточено большинство государственных учреждений, действуют несколько вооруженных группировок, которые неоднократно вступали в вооруженные противостояния между собой.

В настоящее время операция в Триполи завершена. Однако оборонное ведомство не предоставило дополнительных подробностей относительно характера операции или о ее результатах.