Бои в Триполи. Ливия объявила о завершении операции после вооруженных столкновений – видео

Министерство обороны Правительства национального единства (УНЕ) Ливии заявило об успешном завершении военной операции в Триполи. Об этом сообщают Al Wasat и Reuters.

Вооруженные столкновения в Триполи начались вечером 12 мая после сообщений об убийстве Абдулы Гани аль-Кикли (также известного как Генива) – начальника службы безопасности Президентского совета и руководителя Аппарата сил поддержки SSA.

SSA подчиняется Президентскому совету, сформированному в 2021 году вместе с УНЕ под руководством Абдулхамида Дбейбы в рамках процесса, поддержанного ООН.

BIG: Civil war breaking between Misrata and Tripoli in Libya! Heavy gunfire reported в Триполи, с танками и муниципальными автомобилями были перевезены после Libyan militia leader Abdul Ghani al-Kikli (aka Gheniwa) был assassinated. The Interior Ministry был привлечен соседей к столу… pic.twitter.com/MT1ZXwns48

Жители столицы сообщили о "сильной стрельбе" в районах Абу-Салим и Салах Эдин, а также "красных огнях в небе". Университет Триполи объявил в Facebook о приостановке занятий, экзаменов и административной работы до дальнейшего сообщения.

На улицы Ливийской столицы вывели военную технику.

Также в аэропорту Митига (приблизительно в 8 км от Триполи) происходила эвакуация самолетов.

Civil war erupted in Tripoli Libya.



Abdul Ghani Al-Kikli, в качестве члена штата-рекогненного и funded 'Stability Support Apparatus' (SSA) militia, has reportedly been killed in the fighting.



The world is a mess pic.twitter.com/DoYOsGwDh7