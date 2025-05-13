Бои в Триполи. Ливия объявила о завершении операции после вооруженных столкновений – видео
Вооруженная группировка (Фото: Reuters)

Министерство обороны Правительства национального единства (УНЕ) Ливии заявило об успешном завершении военной операции в Триполи. Об этом сообщают Al Wasat и Reuters.

Вооруженные столкновения в Триполи начались вечером 12 мая после сообщений об убийстве Абдулы Гани аль-Кикли (также известного как Генива) – начальника службы безопасности Президентского совета и руководителя Аппарата сил поддержки SSA.

SSA подчиняется Президентскому совету, сформированному в 2021 году вместе с УНЕ под руководством Абдулхамида Дбейбы в рамках процесса, поддержанного ООН.

Жители столицы сообщили о "сильной стрельбе" в районах Абу-Салим и Салах Эдин, а также "красных огнях в небе". Университет Триполи объявил в Facebook о приостановке занятий, экзаменов и административной работы до дальнейшего сообщения.

На улицы Ливийской столицы вывели военную технику.

Также в аэропорту Митига (приблизительно в 8 км от Триполи) происходила эвакуация самолетов.

Миссия ООН в Ливии призвала все стороны немедленно прекратить боевые действия и восстановить покой, отметив, что нападения на мирных жителей и гражданские объекты могут считаться военными преступлениями.

К призывам ООН присоединились посольство США в Ливии и дипломатические представительства других западных стран.

Справка
Ливия является одним из ведущих нефтедобытчиков в Средиземноморском регионе, но с момента поддержанного НАТО восстания 2011 года в стране не установилась стабильность. В 2014 году страна разделилась между группировками с востока и запада. После прекращения огня в 2020 году широкомасштабные боевые действия в Ливии утихли. Основные группировки периодически вступают в вооруженные столкновения и конкурируют за контроль над ключевыми экономическими ресурсами страны. 

В Триполи и на северо-западе Ливии, где базируется международно признанное правительство национального единства (GNU) и сосредоточено большинство государственных учреждений, действуют несколько вооруженных группировок, которые неоднократно вступали в вооруженные противостояния между собой.

В настоящее время операция в Триполи завершена. Однако оборонное ведомство не предоставило дополнительных подробностей относительно характера операции или о ее результатах.

  • 31 марта 2024 года резиденцию премьер-министра Ливии Абделя Хамида аль-Дбейби неизвестные обстреляли из гранатометов. Обошлось без жертв.
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