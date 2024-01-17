Болгарія досі не відправила в Україну сотню обіцяних БТРів. Сподівається на фінансування

БТР (Фото - Facebook, Івайло Мірчев)

Болгарія все ще не відправила до України обіцяну сотню несправних бронетранспортерів. На засіданні парламентського оборонного комітету міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що логістична частина вже зрозуміла, але зараз питання у тому, хто сплатить цю процедуру, повідомляє BNR.

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"Вже зрозуміло, хто їх куди завантажуватиме, куди вони підуть. Це, знову ж таки, дуже серйозна логістична операція. Ми також знаємо, яка сума необхідна. Це було б терпимо для нашого бюджету, але спочатку ми спробуємо варіант у форматі "Рамштайн" - чи не скаже хтось із інших наших союзників: "Ах, це дуже хороша ідея, я оплачу транспорт". Якщо охочих немає, шукатимемо інших варіантів, шукатимемо фінансування", - сказав болгарський міністр.

22 листопада 2023 року парламент Болгарії ратифікував домовленість про передавання Україні 100 несправних БТРів. Однак президент країни Румен Радев її ветував – заявив, що бронетехніка може бути використана для охорони болгарського кордону та допомоги населенню у разі катастроф та аварій.

8 грудня парламент Болгарії подолав вето Радева на передавання Україні сотні БТРів, а також підтримав відправку до Києва переносних зенітно-ракетних комплексів і зенітних ракет різних типів, що вийшли з ладу.

За даними Welt, Болгарія неофіційно активно постачала Україну боєприпасами та дизельним паливом для військової техніки у вирішальні місяці війни на початку 2022 року.

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