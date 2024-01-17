Болгария все еще не отправила в Украину сотню обещанных БТРов. Надеется на финансирование

Министр обороны Болгарии назвал "терпимой" сумму, необходимую на логистическую операцию, но надеется на финансирование от кого-то из союзников

БТР (Фото - Facebook, Ивайло Мирчев)

Болгария все еще не отправила в Украину обещанную сотню неисправных бронетранспортеров. На заседании парламентского оборонного комитета министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что логистическая часть уже ясна, но сейчас вопрос в том, кто оплатит эту процедуру, сообщает BNR.

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"Уже понятно, кто их куда будет загружать, куда они пойдут. Это, опять же, очень серьезная логистическая операция. Мы также знаем, какая сумма необходима. Это было бы терпимо для нашего бюджета, но сначала мы попробуем вариант в формате "Рамштайн" - не скажет ли кто-то из других наших союзников: "Ах, это очень хорошая идея, я оплачу транспорт". Если желающих нет, будем искать другие варианты, будем искать финансирование", - сказал болгарский министр.

22 ноября 2023 года парламент Болгарии ратифицировал договоренность о передаче Украине 100 неисправных БТРов. Однако президент страны Румен Радев ее ветировал – заявил, что бронетехника может быть использована для охраны болгарской границы и помощи населению в случае катастроф и аварий.

8 декабря парламент Болгарии преодолел вето Радева на передачу Украине сотни БТРов, а также поддержал отправку в Киев вышедших из строя переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных ракет разных типов.

По данным Welt, Болгария неофициально активно снабжала Украину боеприпасами и дизельным топливом для военной техники в решающие месяцы войны в начале 2022 года.

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