RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Бригада "Азов" відновилася та повернулася на фронт. Б'ють росіян біля Кремінної — мапа

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 12:18
Бригада
Командир "Азову" Денис "Редіс" Прокопенко (Фото: пресслужба бригади)

Бригада Національної гвардії "Азов" повернулася до виконання бойових завдань на фронті, воїнів перекинули до району Кремінної. Про це на брифінгу повідомив речник НГУ Микола Уршалович.

За його словами, легендарна бригада спеціального призначення відновилася та повернулася до виконання бойових завдань у районі Серебрянського лісництва — це підступи до Кремінної.

Він зазначив, що воїни "Азову" утримують позиції та завдають росіянам втрат у живій силі та техніці.

Зокрема, 15 серпня артилеристи бригади знищили мінометний розрахунок та інженерну машину загарбників.

Фронт у районі Кремінної (Карта: Military Land)

Читайте також: Командир Азову "Редіс" був на навчаннях бригади – фото 

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДонбаснацгвардіяАзовКремінна
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 