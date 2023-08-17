Бригада "Азов" відновилася та повернулася на фронт. Б'ють росіян біля Кремінної — мапа

Бригада Національної гвардії "Азов" повернулася до виконання бойових завдань на фронті, воїнів перекинули до району Кремінної. Про це на брифінгу повідомив речник НГУ Микола Уршалович.

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За його словами, легендарна бригада спеціального призначення відновилася та повернулася до виконання бойових завдань у районі Серебрянського лісництва — це підступи до Кремінної.

Він зазначив, що воїни "Азову" утримують позиції та завдають росіянам втрат у живій силі та техніці.

Зокрема, 15 серпня артилеристи бригади знищили мінометний розрахунок та інженерну машину загарбників.

8 липня із Туреччини повернулись додому українські воїни "Редіс", "Калина", "Волина", Хоменко і Шлега.

Тоді ж Прокопенко заявив, що вони продовжуватимуть боротьбу та ще покажуть себе в бою.

16 липня "Редіс" уперше після полону зустрівся з бійцями ''Азову".

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