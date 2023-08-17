Бригада "Азов" відновилася та повернулася на фронт. Б'ють росіян біля Кремінної — мапа
17.08.2023, 12:18
Командир "Азову" Денис "Редіс" Прокопенко (Фото: пресслужба бригади)
Бригада Національної гвардії "Азов" повернулася до виконання бойових завдань на фронті, воїнів перекинули до району Кремінної. Про це на брифінгу повідомив речник НГУ Микола Уршалович.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, легендарна бригада спеціального призначення відновилася та повернулася до виконання бойових завдань у районі Серебрянського лісництва — це підступи до Кремінної.
Він зазначив, що воїни "Азову" утримують позиції та завдають росіянам втрат у живій силі та техніці.
Зокрема, 15 серпня артилеристи бригади знищили мінометний розрахунок та інженерну машину загарбників.
- 8 липня із Туреччини повернулись додому українські воїни "Редіс", "Калина", "Волина", Хоменко і Шлега.
- Тоді ж Прокопенко заявив, що вони продовжуватимуть боротьбу та ще покажуть себе в бою.
- 16 липня "Редіс" уперше після полону зустрівся з бійцями ''Азову".
Читайте також: Командир Азову "Редіс" був на навчаннях бригади – фото
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Генштаб: РФ наступає біля Куп'янська, Кремінної, Бахмута та Донецька. ЗСУ атакують на півдні — карта 18.07.2023"Передайте нашим...". Сирський показав окопне відео відбиття атаки росіян на позиції ЗСУ — мапа 17.07.2023ГШ: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь, РФ атакує біля Кремінної, Бахмута та Донецька — карта 10.07.2023
Останні новини
Коментарі