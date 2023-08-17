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Бригада "Азов" восстановилась и вернулась на фронт. Бьют россиян возле Кременной — карта

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 12:18
Бригада
Командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко (Фото: пресс-служба бригады)

Бригада Национальной гвардии "Азов" вернулась к выполнению боевых задач на фронте, воинов перебросили в район Кременной. Об этом на брифинге сообщил представитель НГУ Николай Уршалович.

По его словам, легендарная бригада специального назначения восстановилась и вернулась к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества — это подступы к Кременной. 

Он отметил, что воины "Азова" удерживают позиции и наносят россиянам потери в живой силе и технике. 

В частности, 15 августа артиллеристы бригады уничтожили минометный расчет и инженерную машину захватчиков. 

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

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Дмитрий Гриниченко
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войнаДонбасснацгвардияАзовКременная
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