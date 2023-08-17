Бригада "Азов" восстановилась и вернулась на фронт. Бьют россиян возле Кременной — карта

Бригада Национальной гвардии "Азов" вернулась к выполнению боевых задач на фронте, воинов перебросили в район Кременной. Об этом на брифинге сообщил представитель НГУ Николай Уршалович.

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По его словам, легендарная бригада специального назначения восстановилась и вернулась к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества — это подступы к Кременной.

Он отметил, что воины "Азова" удерживают позиции и наносят россиянам потери в живой силе и технике.

В частности, 15 августа артиллеристы бригады уничтожили минометный расчет и инженерную машину захватчиков.

8 июля из Турции вернулись домой украинские воины "Редис", "Калина", "Волына", Хоменко и Шлега.

Тогда же Прокопенко заявил, что они будут продолжать борьбу и покажут себя в бою.

16 июля "Редис" впервые после плена встретился с бойцами "Азова".

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