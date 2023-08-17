Бригада "Азов" восстановилась и вернулась на фронт. Бьют россиян возле Кременной — карта
17.08.2023, 12:18
Командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко (Фото: пресс-служба бригады)
Бригада Национальной гвардии "Азов" вернулась к выполнению боевых задач на фронте, воинов перебросили в район Кременной. Об этом на брифинге сообщил представитель НГУ Николай Уршалович.
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По его словам, легендарная бригада специального назначения восстановилась и вернулась к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества — это подступы к Кременной.
Он отметил, что воины "Азова" удерживают позиции и наносят россиянам потери в живой силе и технике.
В частности, 15 августа артиллеристы бригады уничтожили минометный расчет и инженерную машину захватчиков.
- 8 июля из Турции вернулись домой украинские воины "Редис", "Калина", "Волына", Хоменко и Шлега.
- Тогда же Прокопенко заявил, что они будут продолжать борьбу и покажут себя в бою.
- 16 июля "Редис" впервые после плена встретился с бойцами "Азова".
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