Британія продовжить навчати українських військових до кінця 2026 року

Наразі понад 50 000 українських новобранців пройшли навчання у Британії за програмою Interflex

Українські військові (Фото: Генштаб ЗСУ)

Велика Британія розширить програму навчання для українських солдатів, щоб допомогти Києву зміцнити свою армію перед гарантіями безпеки, підтримуваними Європою та США. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Міністерство оборони країни.

Програму Interflex, яка передбачає як бойову підготовку, так і навчання керівництва, буде продовжено щонайменше до кінця 2026 року.

Зазначається, що наразі понад 50 000 українських новобранців пройшли навчання у Великій Британії за програмою Interflex.

За даними Міноборони, коаліція під керівництвом Британії та Франції також розробила плани розгортання багатонаціональних сил в Україні для стримування можливих нападів після укладення угоди.

В останні місяці у зустрічах взяли участь понад 200 військових планувальників з близько 30 країн.

Перший етап пакету передбачає посилення українських збройних сил через навчання та підкріплення, які підтримуватимуться багатонаціональною групою, розташованою далі від фронту.

Подальший етап передбачає американський "бекстоп" для обміну розвідданими, спостереження за кордоном, озброєння та, можливо, протиповітряної оборони.