Британия продолжит обучать украинских военных до конца 2026 года

Украинские военные (Фото: Генштаб ВСУ)

Великобритания расширит свою программу обучения для украинских солдат, чтобы помочь Киеву укрепить свою армию перед гарантиями безопасности, поддерживаемыми Европой и США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство обороны страны.

Программа Interflex, которая предусматривает как боевую подготовку, так и обучение навыкам руководства, будет продолжена как минимум до конца 2026 года.

Отмечается, что сейчас более 50 000 украинских новобранцев прошли обучение в Великобритании по программе Interflex.

По данным Минобороны, коалиция под руководством Британии и Франции также разработала планы развертывания многонациональных сил в Украине для сдерживания возможных нападений после заключения соглашения.

В последних месяцах во встречах приняли участие более 200 военных планировщиков из около 30 стран.

Первый этап пакета предусматривает усиление украинских вооруженных сил через обучение и подкрепление, которые будут поддерживаться многонациональной группой, расположенной подальше от фронта.

Дальнейший этап включает американский "бэкстоп" для обмена разведданными, наблюдения за границей, вооружения и, возможно, противовоздушной обороны.