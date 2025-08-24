Британия продолжит обучать украинских военных до конца 2026 года
Великобритания расширит свою программу обучения для украинских солдат, чтобы помочь Киеву укрепить свою армию перед гарантиями безопасности, поддерживаемыми Европой и США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство обороны страны.
Программа Interflex, которая предусматривает как боевую подготовку, так и обучение навыкам руководства, будет продолжена как минимум до конца 2026 года.
Отмечается, что сейчас более 50 000 украинских новобранцев прошли обучение в Великобритании по программе Interflex.
По данным Минобороны, коалиция под руководством Британии и Франции также разработала планы развертывания многонациональных сил в Украине для сдерживания возможных нападений после заключения соглашения.
В последних месяцах во встречах приняли участие более 200 военных планировщиков из около 30 стран.
Первый этап пакета предусматривает усиление украинских вооруженных сил через обучение и подкрепление, которые будут поддерживаться многонациональной группой, расположенной подальше от фронта.
Дальнейший этап включает американский "бэкстоп" для обмена разведданными, наблюдения за границей, вооружения и, возможно, противовоздушной обороны.
- По информации Bloomberg, около 10 стран готовы отправить войска в Украину после прекращения боев.
- 21 августа глава ОП Андрей Ермак сообщил, что более трех стран готовы отправить свои войска в Украину в рамках миротворческой миссии после прекращения боевых действий.
- 23 августа глава военного комитета НАТО заявил, что рассматривать сейчас вопрос об отправке миротворцев в Украину как гарантии безопасности – преждевременно.
Комментарии (0)