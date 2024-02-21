Буданов назвав кількість росіян в Україні: 510 000, ще набирають на місяць близько 30 000

Буданов заявив, що росіянам вдалося захопити Авдіївку лише після 10 років боїв за місто

Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)

Начальник військової розвідки Кирило Буданов заявив, що сьогодні проти України воюють 510 000 російських окупантів. Про це він повідомив у розмові з The Wall Street Journal.

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За його словами, Росія довела, що здатна знайти поповнення для своєї армії.

Він зазначив, що окрім 510 000 загарбників в Україні, ворог здатний набирати ще близько 30 000 осіб на місяць.

Буданов заявив, що для захоплення Авдіївки Москві знадобилося майже два роки запеклих штурмів, а у більш глобальному контексті РФ намагалася захопити місто з 2014 року.

"Це успіх великої, могутньої російської армії?" – запитав розвідник.

У грудні 2023 року представник розвідки Андрій Черняк у коментарі LIGA.net говорив, що чисельність російської армії в Україні — 443 000 бійців.

Також на фронті та окупованих територіях перебувало близько 30 000 окупантів із Росгвардії.

14 грудня 2023 року Буданов заявив, що росіяни не планують вести війну проти України у 2025 році. Можливо, до кінця 2024 року Росія коригуватиме плани щодо війни, але поки що такого немає, запевнив начальник ГУР.

25 грудня Буданов заявив, що Росія ніколи не зможе знищити Україну. 2024-й, за його прогнозами, насамперед стане "роком продовження боротьби".

Спікер Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону частково погодився зі словами начальника Буданова про наступ росіян, який згасає. За словами Євлаша, ворогові вже зараз не вистачає коштів та сил, щоб просуватися далі на лінії зіткнення.

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