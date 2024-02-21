Буданов назвал количество россиян в Украине: 510 000, еще набирают в месяц около 30 000

Буданов заявил, что россиянам удалось захватить Авдеевку только после 10 лет боев за город

Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник военной разведки Кирилл Буданов заявил, что сегодня против Украины воюют 510 000 российских оккупантов. Об этом он сообщил в разговоре с The Wall Street Journal.

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По его словам, Россия доказала, что способна найти пополнение для своей армии.

Он отметил, что кроме 510 000 захватчиков в Украине, враг способен набирать еще около 30 000 человек в месяц.

Буданов заявил, что для захвата Авдеевки Москве понадобилось почти два года ожесточенных штурмов, а в более глобальном контексте РФ пыталась захватить город с 2014 года.

"Это успех великой, могучей российской армии?" — задался вопросом разведчик.

14 декабря 2023 года Буданов заявил, что россияне не планируют вести войну против Украины в 2025 году. Возможно, к концу 2024 года Россия будет корректировать планы относительно войны, но пока такого нет, заверил начальник ГУР.

25 декабря Буданов заявил, что Россия никогда не сможет уничтожить Украину. 2024-й, по его прогнозам, в первую очередь станет "годом продолжения борьбы".

Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире национального телемарафона частично согласился со словами начальника Буданова о наступлении россиян, которое угасает. По словам Евлаша, врагу уже сейчас не хватает средств и сил, чтобы продвигаться дальше на линии столкновения.

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