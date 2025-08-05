Буданов про співпрацю розвідників з повіями: Нормальна практика, здобували унікальні дані

Керівник ГУР каже, що чоловіки здатні розповісти жінкам навіть секретні дані, щоб здаватися "потужними"

Кирило Буданов (Фото: ГУР)

В українській розвідці вважається "нормальною практикою" використовувати повій задля збору корисної та важливої інформації. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов у інтерв'ю Раміні Есхакзай.

На запитання, наскільки українська розвідка використовує методи збору інформації серед повій або в ескорті, він відповів:

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"Нормальні методи. А що?.. Ви розумієте, скільки чоловіки інколи розповідають, щоб показати, які вони потужні, як то кажуть? Було здобуто кілька унікальних інформацій, які саме від повій були. Там просто такі речі, про які ми б не могли взагалі в принципі дізнатися", – сказав керівник розвідки.

За його словами, все працює на людських слабкостях.

"Я ж вам казав: не треба спокушати людей", – резюмував Буданов.