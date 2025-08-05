Буданов о взаимодействии с секс-работницами: Нормальная практика, получали важные данные
В украинской разведке считается "нормальной практикой" использовать проституток для сбора полезной и важной информации. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Рамине Эсхакзай.
На вопрос, насколько украинская разведка использует методы сбора информации среди проституток или в эскорте, он ответил:
"Нормальные методы. А что? Вы понимаете, сколько мужчины иногда рассказывают, чтобы показать, какие они мощные, как говорится? Было добыто несколько уникальных информаций, которые именно от проституток были. Там просто такие вещи, о которых мы бы не могли вообще в принципе узнать", – сказал руководитель разведки.
По его словам, все работает на человеческих слабостях.
"Я же вам говорил: не надо соблазнять людей", – резюмировал Буданов.
- Глава ГУР также рассказал, какой процент женщин работает в разведке. По его словам, количество оперативников-женщин растет стремительно как в боевых, так и в небоевых подразделениях.
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