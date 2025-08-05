Буданов о взаимодействии с секс-работницами: Нормальная практика, получали важные данные

Руководитель ГУР говорит, что мужчины способны рассказать женщинам даже секретные данные, чтобы казаться "мощными"

Кирилл Буданов (Фото: ГУР)

В украинской разведке считается "нормальной практикой" использовать проституток для сбора полезной и важной информации. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Рамине Эсхакзай.

На вопрос, насколько украинская разведка использует методы сбора информации среди проституток или в эскорте, он ответил:

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"Нормальные методы. А что? Вы понимаете, сколько мужчины иногда рассказывают, чтобы показать, какие они мощные, как говорится? Было добыто несколько уникальных информаций, которые именно от проституток были. Там просто такие вещи, о которых мы бы не могли вообще в принципе узнать", – сказал руководитель разведки.

По его словам, все работает на человеческих слабостях.

"Я же вам говорил: не надо соблазнять людей", – резюмировал Буданов.