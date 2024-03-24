Буданов: У росіян є розробки морських дронів, було одне застосування – інші невдалі
У росіян є розробки морських дронів, один раз вони використали такий безпілотник – всі інші випадки були невдалі. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
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"Так, у них є розробки [морських дронів]. Але вони якось спробували його використати. Один раз ми бачили реально використання. Всі інші випадки, як ми знаємо, невдалі в них були", – сказав він.
За його словами, невдачі росіян у цьому пов'язані з технічними причинами.
- 20 січня начальник ГУР пообіцяв продовження ударів Сил оборони по тимчасово окупованому Криму.
- 14 лютого був знищений великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков" за допомогою п'ятьох морських дронів MAGURA V5.
- 5 березня у Криму було знищено російський патрульний корабель ЧФ РФ "Сергій Котов" – у результаті удару MAGURA V5 судно отримало пошкодження корми, правого та лівого бортів.
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