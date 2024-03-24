Буданов: У росіян є розробки морських дронів, було одне застосування – інші невдалі

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

У росіян є розробки морських дронів, один раз вони використали такий безпілотник – всі інші випадки були невдалі. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

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"Так, у них є розробки [морських дронів]. Але вони якось спробували його використати. Один раз ми бачили реально використання. Всі інші випадки, як ми знаємо, невдалі в них були", – сказав він.

За його словами, невдачі росіян у цьому пов'язані з технічними причинами.

20 січня начальник ГУР пообіцяв продовження ударів Сил оборони по тимчасово окупованому Криму.

14 лютого був знищений великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков" за допомогою п'ятьох морських дронів MAGURA V5.

5 березня у Криму було знищено російський патрульний корабель ЧФ РФ "Сергій Котов" – у результаті удару MAGURA V5 судно отримало пошкодження корми, правого та лівого бортів.

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