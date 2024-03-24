Буданов: У россиян есть разработки морских дронов, было одно применение – другие неудачные

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

У россиян есть разработки морских дронов, один раз они использовали такой беспилотник – все другие случаи были неудачными. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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"Да, у них есть разработки [морских дронов]. Но они как-то попытались его использовать. Один раз мы видели реальное использование. Все другие случаи, как мы знаем, неудачны у них были", – сказал он.

По его словам, неудачи россиян в этом связаны с техническими причинами.

20 января начальник ГУР пообещал продолжение ударов Сил обороны по временно оккупированному Крыму.

14 февраля был уничтожен в большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Цезарь Куников" с помощью пяти морских дронов MAGURA V5.

5 марта в Крыму был уничтожен российский патрульный корабль ЧФ РФ "Сергей Котов" – в результате удара MAGURA V5 судно получило повреждение кормы, правого и левого бортов.

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