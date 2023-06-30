Буданов: ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року, Зробимо все можливе, щоб встигнути цього року

Начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Збройні Сили України зроблять усе можливе, щоб вийти на кордони 1991 року у 2023 році. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті War Zone.

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За його словами, наступ ЗСУ триває, у них є певні успіхи, але про якісь результати говорити зарано.

"Наша позиція незмінна в тому, що ми все одно дійдемо до адміністративних кордонів України станом на 1991 рік. Тож ми зробимо все можливе, щоб зробити це цього року", — заявив Буданов.

У відповідь на запитання, чи є гарантії, що Україна зможе повернути всі території у 2023 році, начальник ГУР відповів: "У таких питаннях лише Бог може дати такі гарантії".

Він зазначив, що не стурбований тим, що США нібито можуть припинити військову допомогу Україні, якщо наступ не буде таким успішним.

"Мене це не турбує. Тому що я впевнений, що Україна досягне певного успіху в цій контрнаступальній операції", — резюмував розвідник.

22 червня 2023 року в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.

У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використовувати резерви, щоб завдати контрударів.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.

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